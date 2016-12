Registrer deg gratis

2016 var året då Osterøy fekk sitt eige nyhendebrev. Sidan lanseringa i september er det sendt ut elleve utgåver av brevet.

Dei som abonnerer på brevet betaler ingenting – det er heilt gratis å vere abonnent!

Har du ikkje rokke å registrere deg enno, seier du? Ikkje fortvil. Du kan gjere det no. Lenger nede på denne sida finn du skjema som du fyller ut. Og når du har fylt ut skjemaet, så er du med i trekninga av 20 Flax-lodd! (trekning tysdag 10. januar).

Her kan du lese nyhendebreva som vart sende ut i 2016:

Oster nyhendebrev #11, årgang #1

Like Jesus to a Child (det er håp for 2017)

Oster nyhendebrev #10, årgang #1

No må du roe deg kraftig ned!

Oster nyhendebrev #9, årgang #1

Pizza, podcast og Netflix

Oster nyhendebrev #8, årgang #1

Hei-hei, før-før-julstid!

Oster nyhendebrev #7, årgang #1

Snø! Snø! Snø!

Oster nyhendebrev #6, årgang #1

Hei, skatten min!

Oster nyhendebrev #5, årgang #1

Ein vits om journalistar

Oster nyhendebrev #4, årgang #1

Høyr, Osterøy! Høyr!

Oster nyhendebrev #3, årgang #1

Bilen din kan vere Osterøy si framtid

Oster nyhendebrev #2, årgang #1

Ordføraren stod på hovudet i bossbøtta

Oster nyhendebrev #1, årgang #1

Ikkje kødd med Osterøy