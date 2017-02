Stansa to vogntog med dårleg sikra last

Mannskap frå Statens vegvesen stilte seg opp nokre timar torsdag på kontrollstasjonen på Romslo for å sjekka alt frå bussar til vogntog.

På bussen som blei stoppa då Bygdanytt var på plass, hadde tre passasjerar ikkje tatt på seg tryggleiksbelte. Overingeniør Tom Børslid i Statens vegvesen opplyser at ingen fekk gebyr denne gongen, men han presiserer at dei kjem til å skriva ut gebyr til dei som ikkje bruker belte på bussar som har dette.

For dårleg sikra last

- Mange er flinke til å ta setebelte på seg også på bussen, og dersom sjåføren minner passasjerane på det, tar som regel alle setebeltet på seg, seier Børslid.

Gebyret for ikkje å ha på seg setebeltet er 1500 kroner.

Statens vegvesen var relativt nøgd med sjåførane og køyretya torsdag, men ein person hadde førarrett for vogntog og vil bli meld til politiet for dette, medan to sjåførar ikkje hadde sikra lasten sin godt nok. Så snart lasten var sikra forskriftsmessig, kunne vogntoga rulla vidare.

