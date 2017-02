Saken oppdateres

Klokken 1500 tirsdag besøkte statsminister Erna Solberg (H) Arna stasjon. Med seg hadde hun Helge Andre Njåstad (FrP), Knut Arild Hareide (KrF) og Terje Breivik (V).

Bakgrunnen var at regjeringspartiene Høyre og Frp i går kveld ble enige med støttepartiene Venstre og Krf om de store sakene i Nasjonal transportplan (NTP).

Allerede klokken 1450 var perrongen halvfull av pressefolk og politikere som ville får med seg statsminsiterens orientering.

Blant de fremmøtte var byråd for byutvikling i Bergen kommune, Anna Elisa Tryti (Ap), nestleder i komité for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune, Henning Warloe (H) (sammen med hunden sin), medlem i komité for helse og sosial i Bergen kommune, Silje Hjemdal (frp) og fylkesmann Lars Sponheim.

Dette sa Erna Solberg:

* Ny E16 og ny togbane til Stanghelle (de såkalte K5-alternativet) ligger inne i NTP, men i siste halvdel av planperioden. NTP varer fra 2018 til 2029. E16 skal fullfinansieres i løpet av en tolvårsperiode. Jernbanestrekningen skal, av tekniske årsaker, bruke litt lenger tid.

* Det blir ny, firefelts vei mellom Vågsbotn og Indre Arna som en del av ringvei Øst. Prislappen er 4,5 milliarder kroner. 2,2 milliarder kroner skal komme fra staten. 2,3 milliarder skal komme via bompenger.

* Det blir ny, firefelts vei mellom Vågsbotn og Indre Arna som en del av ringvei Øst. Prislappen er 4,5 milliarder kroner. 2,2 milliarder kroner skal komme fra staten. 2,3 milliarder skal komme via bompenger.