المسلمون والتحديات الصعبة في رمضان

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.نحن في العام 1438 الهجري ، في اليوم الثامن من رمضان في أُسنه سنتر – بيرغن

محمد علي جددو ، 39 عام ، من مدينة حلب السورية سيؤدي آخر فحصٍ لرخصة قيادة السيارة ، ويبدو عليه التوتر بشكل ملحوظ

.آه ، هذا يوحي بالاضطراب . فالقوانين في سورية تختلف -

.كنت اسوق هناك بكل حرية كيفما شئتْ . لكن القواعد هنا

!كنت اسوق هناك بكل حرية كيفما شئتْ . لكن القواعد هنا

هيا يا محمد . هل انت جاهز للامتحان ؟ -

.جاهز لأي شيئ ؟ آه .. طبعا أنا جاهز وقد اعددت نفسي . أجاب السوري من حلب وهو جالس ينظر في المرآة-

هل هذا غير عادي ان تكون مدربة القيادة إمرأة ؟ -

.لا ليس كثيرا ، ولكن كل شيء على ما يرام -

.اعتقد ان مدة حيازتي لرخصتي السورية اكبر من عمرها الذي

.محمد بالضحك واتجه بالقيادة نحو المدينة

.محمد ! إهدأ قليلا . السرعة بإتجاه الدوار هي 60 فقط . انت تسوق مسرعاً -

.إنتبه لموضع السيارة على الشارع .تقول مدربة القيادة -

.آه .. آسف . لقد نسيت اين أنا لفترة من الزمن . ضحك قليلا وغمز بدهاء -

Anders Totland

ذكريات الزمن الجميل في سوريا

.محمد وزوجته وطفليهما يصومون اليوم الثامن دون أكل وماء لمدة عشرين ساعة ، وهم متعبون

.يا الله ! إنه وقت طويل وانا من المدخنين ايضا . لكن هذا لله . يقول محمد ايام كان في حلب والايام الحلوة

.اتذكر قبل الحرب الضوضاء والضجيج في الشارع ، الاهل وهم يُعِدّون الطعام والاطفال يلعبون -

.كان هناك

. والكهرباء . اثناء الحرب عرف الناس الحب والرحمة والانسانية. - يقول محمد ان

.رمضان رائع وللجميع , بغض النظر عن الجهة التي انت معها في الحرب

.في جزيره أُسْترأُوي تختلف الحياه تماما

,هناك ، في جزيره اوستراوي الهدوء فلا يوجد ضجيج

.والناس هناك منعزلون ومنغلقون وهذا شعور صعب . إشتقت

.للأصدقاء والناس حيث الكلام والحديث والقهوة مع بعضنا البعض

.انشاء الله تعود الاوضاع في سوريا الى ما كانت عليه من قبل لأرجِعَ الى وطني واصوم هناك . يقول محمد -

Anders Totland

(من دارفور في السودان الى النرويج (ارنا

الساعه الثانيه بعد منتصف الظهر. تجلس نور شام،27 عاماً، في الصالة وتبقى تسع ساعات تنتظر حتى موعد الافطار. فهي لا تكترث للجوع كثيرا

.لحسن الحظ الجو هنا بارد ، والايام في آخر الامر تنتهي -

.اثناء العبادة داخل غرفتها الصغيرة في البيت تدعو الله تقربّا

,آه.. التفكير باهلي وعائلتي لا يغيب عني دقيقه واحدة -

.هناك حيث الاهل، الجو حار لكنهم مع بعضهم البعض . تقول

.بحذر وتضحك بخجل

.ليس من العادة ان يدخل الى عالم نور الشخصيّ صحفيّ نرويجيّ

اخبريني ماذا يعني الصيام في رمضان بالنسبة اليك ؟ -

مهم جدا ان أشَغَل نفسي بتنظيف البيت وإحضار الطعام. تقول المرأة السودانية. وتخبر عن تقاليد وعادات الطعام في

.شهر رمضان . نحب كثيرا الباذنجان والبندورة والتمر والخبز، والتمر اهم شيء

هل يصعب عليك ان تبقي دون اكل وماء لمدة طويلة ؟؟ -

كلا. انها الايام الثلاثه الاولى فقط ، وبعد ذلك يكون سهلاً. وعندما تؤدي هذه العباده لله عز وجل فانه يكون سهلاً. اليوم الاخير يكون يقترب حقاً ثمّ يكون العيد والبهجة بالإفطار مع الاصدقاء والمعارف المقربين. ضحكت نور وهي تنظر باتجاه النهر. انا اتمنى أن عائلتي واهلي يعيشون اياماً حلوةً في رمضان في السودان، لأنهم يستحقون ذلك

اثيوبيا في قلبي

نيمو صديقة نور منذ 17 عاما، اتت لزيارتها. وهي اثيوبية صومالية. يبدو الخجل علي هذه الفتاه الصغيرة المراهقة وهي تتحدث عن عائلتها الاثيوبية

من الصعب الشعور بالسعادة في رمضان عندما لا اكون مع الاهل -

Anders Totland

وعندما يكونوا هم بعيدون عني. تقول نيمو هذا ولا

.ترغب ان تُأخذ لها صورة

.لا، وتضحك قليلا، انا لا ارتاح امام الكاميرا حي ن يتم تصويري -

.رمضان ليس صعبا بالنسبه لنيمو التى تصوم من اجل ارضاء الله تعالى

.إن الله وقلبي يساعداني على صوم هذا الشهر، تقول هذه البنت الذكيه التي تتقن اللغة النرويجية

ملاكم المصارعه من بغداد

. ادخل. تفضل.اهلا وسهلا . ويضحك ديغم من بغداد 35 عام -

.الملاكم البغدادي استيقظ لتوه ،والساعة الان الثالثةَ بعد الظهر

.يا للهول ! الايام طويلة جداً هنا في النرويج. خمس ساعات اطول من الوقت في بغداد -

,أكون سعيداً حين يأتي رمضان في ايام الشتاء ، لانه يكون اسهل بكثير -

. وهو يقول هذا إذ بأصدقاءه ياتون الى غرفة الجلوس ويجلسوا

.دخل صديق من الكويت وقال السلام عليكم -

.الساعة الان الرابعة. وما زالت هناك 7 ساعات على الافطار والأكل والشرب والتدخين

Anders Totland

.انا لست مدخناً، لكني اتمرن كثيرا. والاخرون هنا في البيت متعبون اكثر. يقول ديغم والذي يسكن هنا منذ عامين-

.لقد سكن في تركيا من قبل اربع سنوات

.إن تركيا جميلة، تماما مثل بغداد؛ لكن الامان هنا اكثر -

كيف هي الظروف في بغداد الان ؟ -

الوضع فظيع جدا. كانت هناك قنبلة داخل سيارة هزّت وقتلت الكثير من الابرياء قبل عدة ايام -

.اذكر ان الوضع والظروف اثناء الحرب كانت صعبة

.اتحدث مع عائلتي كل يوم حينما تتوفر الكهرباء والانترنت عندهم

يقول هذا الشخص العراقي الذي احضر لتوه مشروب

اللبن

.(المخيض)

.تفضل، ذق. ذهب بخفّة واحضر كأسأ من اللبن والتمر -

هل كان طيبا ولذيذا ؟ -

.هذه الاشياء نُعدّها خلال ايام رمضان. ثم نُعدّ الطعام: الدجاج واللحم والخضار -

ليس كما في العراق لكننا

.مجتمعون هنا.الصداقه والعلاقه الحميمة هي الاهم. يقول هذا وهو مستلق على الكنبة ويضحك

.على الانسان ان يكون ذكيا وان يحترم الشهر الفضيل .فلا يمارس الجنس ولا يشرب الكحول ولا اي شيئ

هل يكثرمن هذه الاشياء عندما ينتهي رمضان ؟ -

ههه .. ضحك قليلا وقال اصمت! اتمنى ان لايكون ذلك

اسأل الله عز وجل ان يُبعدني عن كل شيء حرام

.ضحك ديغم وقال : رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير