Dette skjer i Arna og Osterøy

Seniorsvømming på Garnes ungdomsskule tirsdager fra kl. 12.30.

Open kjellar i Ytre Arna Bedehus, kvar fredag frå kl. 11.30 - 13.30. Kaffi, vaflar, m.m. Velkommen!

Babysang kvar torsdag på loftet i kyrkjelydshuset i Arna. Tid: 10.30 - 12.00. Pris kr 20 pr. gang. NB: Vognparkering i kjellaren v/kontora.

Torsdagstrening kl. 19.30 i øvre del av parkeringsplassen ved Kiwi Arna Idrettspark. Passer for alle som vil holde seg i form.

Arna Seniorsenter Åpent tirsdager og torsdager fra kl 10-15. Middagsservering fra kl. 12-14. Seniordansen på torsdager begynner klokken 10.30. Velkommen.

Velkommen til Indre Arna Åpen barnehage i Andr. Gjellesviksvei 23b. Vi har åpent tysdag, onsdag og torsdager fra kl 9.00 til 14.30 . Dette er et gratis tilbud for barn fra 0 år til skolealder sammen med en voksen.

Sakkeus open barnehage i Arna kyrkjelydshus har ope måndagar mellom kl. 9 og 15. Sangstund kl. 11. Føremiddagsmat kl. 11.30, ta med matpakke.

Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen har faste dugnader i vognhallen på Seimsmark og i lokomotivstallen på Garnes, tirsdager fra ca. kl. 18.00 - ca. kl. 21.00.

Kom å bli med i Arna Soul children! Vi øver om onsdager, Pre Soul (fra 5 år til 3. klasse) kl.17-18 og Soul Children (4.-9.klasse) kl.18.30-20.00. Arna Misjonskirke, Hølbekken 1, på Arnatveit.

Espeland seniordans Vi danser hver mandag. Friborg, Lone kl. 16.30-18.30. Alle velkommen.

Ytre Arna Museum ope kl. 12-15 kvar dag utanom måndagar. Kr. 50 for vaksne, gratis for born. Velkommen i museet!

Barnerøster og Mandagsklubben holder til Arna bedehus annen hver mandag i oddetallsuker. Vi starter kl. 17.30 og avslutter ca. 18.15. Barnerøster er en sangring for barn i barnehagealder. Mandagsklubben er en aktivitetsklubb for barn på barneskolen.

Edru Livsstil Arna/Bergen har årsmøte søndag 5. februar kl. 17.00 i Ljoshall. Vanlege årsmøtesaker. Styret.

Ytre Arna sanitetsforening arrangerer eldretreff i kyrkjelydshuset mandag 6. februar. Lett servering og underholdning. Åpent kl. 11.00 - 13.30.

Betania Lone. Velkommen til bønne og vitnemøte søndag 5. feb. kl. 11.00. Arr. NLM Lone

Arna og Langedalen Pensjonistforening inviterer til hygge- og dansekveld i «Friborg» (Lone) onsdag 8. februar kl. 17.30-21.00. Gled deg til underholdnings-innslag ved Sverre Havre og dansemusikk ved Rune Rydland. I tillegg koser vi oss med kaffi/mat, prat, utlodning og allsang. Velkommen!

Pinsekirken Noah, Moldahaugane 30, Espeland: Søndag 5. februar kl. 12: Møte. Vi får besøk av Helge Bjørklund m/team. De vil orientere om misjonsarbeidet i Somaliland og Etiopia. Hjertelig velkommen!

Arna Senioruniversitet inviterer til møte med statsarkivar Yngve Nedrebø tirsdag 7. februar i Ljoshall, Indre Arna ,kl. 11.00. Tema: Slektsgransking og arkivbruk. Enkel bevertning. Velkomen!

Søndagssamling i Ytre Arna Bedehus, 12. feb. kl. 11. Tale av Christian Skoge. Søndagsskule under talen. Velkommen! Ytre Arna og Haugland indremisjon.

Årsmøte IL FRI Friidrett. Tid: Torsdag 23. feb. 2017 kl 19.00. Sted: Arna Idrettspark. Innkomne forslag må være styret i hende, senest 7. februar. Forslag sendes på e-post til: info@il-fri.no

Velkomen til Tirsdagstreffen 14.02.17 frå kl. 18- 21 Daniel, Rune og Einar

Haugland bedehus 8. februar: Møte kl 19. Tale ved Eva Bognøy, sang ved Karianne Hatlevik og Ida Haarklau. Velkommen ! Arrangør: Haugland Indremisjon.

Osterøy Pinsemenighet, Sion. Kvar onsdag klokka 19.00. Bibel og bønn. Forbønsteneste.

Osterøy IL Turn. Turngruppa har følgende treningstider: 5-6 år onsdager kl 17.30-18.30. 7-9 år Tirsdager kl 17.00-18.30. 10+ år Tirsdager kl 18.00-20.00. 14+ år onsdager kl 18.45-20.30. Følg med på facebook eller på www.osteroyil.no for oppdatert turninfo.

Dagtilbudet i Haus kvar torsdag kl. 10.00-14.00. Me har litt håndarbeid og middag. Har du lyst til å koma og vera saman med oss så er du hjarteleg velkomen. Treng du skyss så ta kontakt med Unni på tlf 95036159.

LHL Osterøy har vanntrim på ungdomsskolen på Hatland hver torsdag kl. 19.00. Alle er hjertelig velkommen!

Valestrand helselag har dagtilbod i helselaget sine lokale for dei eldre kvar onsdag frå kl. 10.00 til 14.00. Frukost og middag. Bingo kvar 14. dag.

Gruppetrening i varmtvannsbassenget ved Myking Kasteel (Bad) tysdagar kl.18-19. Har du lyst til å vere med, så kontakt Inge Johs. Reigstad tlf. 952 26 331. Arr.: Osterøy Revmatikarlag

MUL Seniorlaget avholder årsmøte/medlemsmøte mandag 6. februar kl. 18.30. Vanlige årsmøte saker. Alle er velkommen.

Det blir årsmøte i Mjeldalen Ungdomslag mandag 13. feb. kl. 19.00 i Mjeldalen Ungdomshus. Innkomne saker må være styret i hende innan 30/ 1. Enkel servering. -www.mul.no-

Årsmøte i HLF Osterøy 13.2 2017 kl. 18.30 i Matstova på Osterøytunet. Vanlege årsmøtesaker. Enkel servering. Velkommen. Styret.

Osterøy revmatikarlag held årsmøte måndag 20. febr. 2017 kl. 19 på Lonevåg Barneskule. Forslag til årsmøtesaker må vere styret i hende seinast 2 veker før møtet.

Årsmøte i Osterøy Arbeiderparti måndag 13.02.2017 kl. 18.00. Kantina på Rådhuset.

Årsmøte i Vatle Skyttarlag, torsdag 9. februar 2017 kl. 19. i kyrkjelydshuset i Haus. Årsmøtesaker. Velkomen!

MUL Seniorlaget Minner om årsmøte/medlemsmøte mandag 6. februar kl. 18.30. Vanlige årsmøte saker. Alle er velkommen.

Lonevåg helselag har bading på Osterøy ungdomsskule tysdagar for: Familiar med born opp til 10 år kl 18.00 - 19.00. Vaksne kl 19.15 - 20.15.

Årsmøte i Valestrand Hjellvik FK. mandag 20.februar. kl. 20.00 i Valestrand skule. Saksliste er vanlige årsmøte saker. Endelig saksliste vil bli formidlet via vhfk.no og facebook når frist for saksframlegg er gått ut. Saker til årsmøte må være styret i hende innen mandag 13. februar. Vel møtt!

Årsmøte i Hausvik Fotballklubb onsdag 22. februar kl. 19.00. I klubbhuset. Innkomne saker må vera styret i hende innan 8. februar. E-post: post@hausvikfk.no

Årsmøte Osterøy Demensforening held årsmøte i Haldorvika, onsdag 22. februar kl 18.00. Vanlege årsmøtesaker. Saker må vera styret i hende seinast 7. februar, og kan sendast til kontaktperson Janne Sylta. Alle er velkomne.

Osterøy Sau og Geit har årsmøte torsdag 09.02.2017 kl. 19.30 på Grønskaret. Vanlege årsmøtesaker. Enkel servering. Innkomne saker må vera styret i hende innan 03.02.2017. Vel møtt. OSG

Årsmøte for Hauge Indremisjon på Hauge bedehus tirsdag 7. februar kl. 19.00 Me ynskjer medlemmar og nye som vil melda seg inn som medlem, hjarteleg velkomen. Mat og varm sjokolade m/krem til slutt. Styre for Hauge indremisjon.

Osterøy Redd Barna skal ha årsmøte 7. februar, kl 19.30, på Hauge (adresse Haugo 35)- Alle interesserte er hjertelig velkommen.

Årsmøte I UL.FRAM Søndag 19. februar kl 18.00. Vanlege årsmøtesaker. Saker til styret må vere inne til 15 februar. Enkel servering. Vel møtt! Styret.

Årsmøte Osterøy museumslag har årsmøte 29.3. Saker til årsmøtet må vera styret i hende innan 15.2.

Hjellvik. Alle aldrar er velkomne til familiemøte på bedehuset søndag 5.febr. kl.11. Jostein Fossmark talar denne gongen.

Hjellvik. Endring vedr. tysdagsmøte 7.febr. Me får besøk av Gunnar Hamnøy denne kvelden. Han driv eit hjelpearbeid for fattige born i Afrika og vil informera om dette m.m. Hjarteleg velkomen!

Fellesmøte Hauge Bedehus onsdag 8. febr. kl 19.00. Tale v/ Christian Skoge. Enkel servering etter møte. Alle er hjarteleg velkomen!

Pensjonistsamlingene i Haus. Velkommen til kyrkjelydshuset tysdag 7. februar kl. 13.30. Håpar du har lyst å koma, inviter gjerne nokon med deg. Treng du skyss, ta kontakt med Ågot Mjølkeråen tlf. 56390170 eller Marit Skjeldal tlf. 48141737. Arr : Haus sokneråd, diakoniutvalet.

Osterøy Pinsemenighet, Sion søndag 5. februar kl. 11.00. Tale v/Jon Herland. Nattverd. Kyrkjekaffe. Alle er hjarteleg velkomne. www.opm.nu

Det vert årsmøte i Osterøy klatreklubb, i Osterøyhallen onsdag 15. februar kl 19.00.

Fitje bedehus. Det vert møte torsdag den 9. februar kl. 19.00. Håkon og Fr. Garvo talar. Alle er velkomne! Fitje i.m

Strikkekafe Osterøy Husflidslag arrangerer strikkekafe i våre lokaler i Lonevåg handlesenter den 9.2.17 kl 18.00. Aller er velkommen. Enkel servering.

Årsmøte i Osterøy Husflidslag. Det blir årsmøte i våre lokale i Lonevåg handlesenter torsdag 16.2.17 kl 19.00. Enkel servering. Styret

Yngres! Velkomen til yngres i Hauge bedehus tysdag 14. februar kl. 18.00-19.30. Frå 4. klasse og oppover. Andakt, mat og leik. Ta med deg ein ven og kom. Helsing Gjerstad, Valestrand og Hauge IM.

Fredag 3. februar frå kl.20 er det Impact ungdomsgruppe i Connection sine lokaler i Lonevåg senter. Velkommen til deg som går i 8. klasse og oppover.

Det blir møte i Connection sine lokaler i Lonevåg senter på søndag den 5. februar kl. 11. Barnemøte for deg frå 0-4 år. Velkommen.

Årsmøte i Lonevåg Helselag torsdag 9. mars kl. 19.00 i Båthuset Lonevåg. Innkomne saker må vera styret i hende innan 23. februar. Vel møtt!

Språkkafé på biblioteket i Lonevåg kvar torsdag kl. 17.00-19. Alle er velkommen!

4H har starta med nytt år. Prosjektarbeid, aktivitetar og friluftsliv for ungdom 10-18 år. Møte i kveld på Lonevåg skule. Vil du vere med? Vennskapsporten 4H på Fb, eller e-post til vennskapsporten4h@gmail.com.

LAGSNYTT

Under lagsnytt kan lag og organisa­sjonar gratis få inn meldingar om komande tilskip­ningar. E-post: lagsnytt@bygdanytt.no