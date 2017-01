Azad Lona bruker scenen under Ung Kultur Møtes (UKM) for å informere andre om at musikk kan være veien tilbake til et normalt liv for unge som har det tøft.

Selv har 16-åringen fra Osterøy lenge slitt med spiseforstyrrelser og selvmordsforsøk. Gjennom sine egenproduserte tekster håper Lona at han kan hjelpe andre unge som går gjennom sitt helvete.

– Som 12-åring prøvde jeg å ta livet mitt, men jeg lever her den dag i dag. Musikken er viktig for at jeg i det hele tatt skal eksistere, forteller den reflekterte artisten til Bygdanytt.

Mobbing som faktor

Lona har deltatt i UKM flere ganger før, og underholdt hele landet i MGP-junior i november 2015.

Les også 16-åring gir ut debutplate – Musikken er alt jeg gjør og den reflekterer følelsene mine, forteller General Chesz om låtene på debutalbumet som handler om alt fra politiske budskap til følelsen av å være alene.

I år presenterte han sangen «En bit av helvete», der han forteller hvordan døden sniker seg nærmere for hver bit mat man tar når man lider av spiseforstyrrelser.

– Som for mange andre begynte det med mobbing i tidlig alder. Da tyr man gjerne til mat for å trøste seg, forklarer han.

– Sangen min sier litt om hvordan man kan ta én bit, så én til, for så å innse at man til slutt har et problem med spiseforstyrrelser. Jeg jobber ustoppelig med denne sykdommen, men ser optimistisk på fremtiden, forteller den unge ostringen – som virkelig lever og ånder for musikken.

Åpenhet

Dop og alkohol kommer ofte i fokus hos dagens internasjonale musikkartister. Lona ønsker å rette søkelys på hvordan musikere kan være et forbilde for mange som sliter.

Hvis jeg har muligheten til å hjelpe kun én person, så kan jeg si at jeg har lyktes.

– I dagens samfunn synes jeg det er viktig å ha folk som står frem og forteller sin historie. Hvis jeg har muligheten til å hjelpe kun én person, så kan jeg si at jeg har lyktes, understreker han.

Les også Stjerner i sikte Tomine Hjellvik Berge, Amalie Lone og Fredrik Blichfeldt overbeviste juryen og skal representere Osterøy i fylkesfinalen i Ung Kultur Møtes (UKM).

Rektoren ved Osterøy kulturskule, Frank Windt, synes det er modig at unge artister tør å videreformidle egne personlige hendelser gjennom musikken.

Virkelig modig for en ung artist som allerede har kommet langt med musikken sin.

– Det er absolutt ikke alle som nok hadde gjort slik Azad gjør, men det er hans måte å uttrykke seg på. Virkelig modig for en ung artist som allerede har kommet langt med musikken sin, sier rektoren.

Jobber videre

Azad Lona har vært aktiv i UKM i flere år, og er en veteran i miljøet. I fjor kom han til landsfinalen. I år endte konkurransen i Lonevåg for hans del.

– Det er ingen grunn til å deppe. Nivået i år var virkelig høyt, slår han fast.

– Jeg synes alle var flinke og fortjener mye ros. For min del skal jeg jobbe videre med å skape musikk – samt å bli et friskere menneske, sier den inspirerende sangeren.