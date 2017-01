Lokalprodusert og kortreist litteratur

– Det blir eit Osterøy-produkt, seier forfattaren nøgd.

83-åringen frå Bruvik er no klar med si sjuande bok, «Bakom kvite skyer».

Det er hennar femte bok som tek utgangspunkt i vikingtida, men den aller første på det nystarta forlaget Leirfuglen Forlag.

– Det blir kjekt, smiler forfattaren forventningsfullt.

Det er nemleg ikkje kven som helst som skal gje ut boka til 83-åringen. Den oppgåva ligg i hendene til sonen, Bjarte Vik, som står bak det nye forlaget.

Lokalprodusert

Bjarte Vik beskriv det som ein pangstart for forlaget å få gje ut Berit si nye bok. Manuset vart alt ferdigskrive, for hand vel å merke, og bearbeida då Leirfuglen Forlag blei til.

Eg har alltid vore interessert i litteratur og no vakna gründeren i meg.

– Forlaget starta eigentleg med at eg las manuset til «Bakom kvite skyer» og meinte at boka var for god til å bli liggjande. Eg har alltid vore interessert i litteratur og no vakna gründeren i meg, fortel Bjarte.

Med manuset klart fekk han med seg Osterøy-firmaet Eple P til å gjere den grafiske produksjonen.

– Boka er lokalprodusert og det er kortreist litteratur av beste merke, slår Bjarte fast.

«Bakom kvite skyer» er den første boka til forlaget, og tanken er å gje ut ei bok eller to i året.

Lengar etter kjærleiken

No håper både forfattar og forlagssjef at den nye boka til Berit vil hamne i innkjøpsordninga til Norsk kulturråd, slik at den hamnar på bibliotek rundt om i landet.

– Det har dei andre bøkene hennar gjort, og kvaliteten på denne boka er minst like god, seier sonen – og smiler til Berit.

I «Bakom kvite skyer» fortel Berit historia om Hallgjerd på Shetland som ventar på kjærasten Torarin, som held til bakom dei kvite skyene i aust. Ho har orda til bestemora i øyra: Bakom dei kvite skyene, der ligg heidningelandet Noreg.

Hallgjerd lengtar etter den store kjærleiken. Torarin har lova at han ein gong skal koma attende til henne, men kor lenge kan Hallgjerd venta? Ho lever åleine med bestemora på graden, og bestemora pressar på for at den nevenyttige naboen Unas skal få innpass.

Leirfuglen frå Arne

Det er ikkje tilfeldig at Bjarte Vik sitt forlag heiter Leirfuglen Forlag. Leirfuglen er nemleg namnet på Berit si første bok. Og historia går endå lengre tilbake i tid.

Eg mistenker at denne fuglen starta heile forfattarskapet mitt.

– På den første husflidmessa på Valestrand var det ein liten gut som hadde laga ein leirfugl, og den kjøpte eg. Det var Arne Askeland som hadde laga den, og eg mistenker at denne fuglen starta heile forfattarskapet mitt, mimrar Berit.

Sjølv om ho i alle år gjekk med ein draum om å bli forfattar, tok det si tid før ho byrja å skrive.

– Eg tenkte jo at bøkene kom dalande inn i hovudet på forfattarar. Det tok over 60 år før det gjekk opp for meg at eg faktisk måtte jobbe med det for å lage ei bok, ler ho.

Og kanskje kjem det til og med ei bok frå sonen?

– Eg har nokre ting liggande i skrivebordsskuffa. Vi får sjå, seier Bjarte Vik hemmeligheitsfull.