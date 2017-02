Skjulte MGPjr-deltakinga for sine nye klassekameratar

Ostringen blei stjerne over natta då ho i 2014 deltok i Melodi Grand Prix jr.

Men då ho byrja på vidaregåande, valte ho bevisst å ikkje fortelje om nettopp det.

– Eg ville at folk skulle vere med meg fordi dei likte meg. No veit dei fleste kven eg er. Men det var greitt å sjå i byrjinga kven som kom til meg, fortel ho og legg til at ho har mange gode venar som har vore med ho heile tida.

17-åringen fortel at det var ein kontrast å kome heim att til Valestrand etter at MGPjr-sirkuset var over.

– Det var litt trist og litt godt.

Nye låtar på veg

Etter ein litt roleg periode, byrja ting å skje. Gjennom Crowdfunding, ei slags kronerulling på nett, fekk 17-åringen inn litt over 100.000 kroner, som skulle gå til studiotid.

Pengane nytta ho mellom anna til å spele inn hennar nye låt, «Sveve forbi». Og artisten kan avsløre at endå fleire låtar er på veg.

17-åringen, som for tida går på dramalinja i Fyllingsdalen, fortel i Oster podcasten at ho planlegg å gje ut ein EP i august.

Vanja Vatle er gjest i Oster-podcasten til Bygdanytt, der du får høyre hennar nye song. Her kan du også høyre kva 17-åringen tenkjer om framtida, musikken og MGPjr-bakgrunnen.

