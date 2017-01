Stjerner i sikte

* Se stor bildeserie øverst i artikkelen!

– Dette er en sjanse for å vise oss frem. Alle her har jobbet mye med prosjektene sine, jubler en glad Tomine Hjellvik Berge fra Bruvik.

Hun imponerte alle i aulaen på Osterøy ungdomsskole med sin egenproduserte «Everything». Nå skal den blide sangfuglen representere Osterøy i fylkesfinalen i april.

Boltreplass for kunstfrelste

Bruvik-jenten, som til daglig går på elektrolinjen i Knarvik, har en drøm om å bli artist. Som deltaker i UKM får Tomine og andre kunstneriske sjeler en samlingsplass hvor alle er velkomne med produktene sine.

Video UKM Osterøy Tomine Tomine (16) fra Bruvik avanserte til fylkesfinalen med egenkomponert sang som overbeviste juryen.

Å lage musikk er det 16-åringen verdsetter aller høyest.

Gjennom UKM får vi treffe andre som har musikk og kunst som lidenskap.

– Jeg har sunget og spilt nesten hele livet. For meg er det naturlig å være på en scene og la andre høre sangene mine. Gjennom UKM får vi treffe andre som har musikk og kunst som lidenskap, forteller den ivrige finalisten til Bygdanytt.

«Høy klasse»

Sammen med Tomine skal duoen Amalie Lone og Fredrik Blichfeldt vise Osterøy frem fra sin beste musikalske side i april.

«Fantastisk samspill, pianoferdigheter av høy klasse og nydelig fremføring» var superlativer som juryen brukte for å beskrive de to lokale talentene.

– Det er veldig kjekt å gå videre. Å kunne spille musikk som er til glede for meg og andre, er noen av grunnene til at vi holder på med dette, informerer en tydelig fornøyd Blichfeldt.

Nystartet gutteband

Guttebandet The Untitled stod på scenen for første gang under årets mønstring. Etter tre ukers intens øving i skolens underetasje skulle Alan Walkers «Faded» tolkes foran et inspirert hjemmepublikum.

UKM har for kvartetten vært en utelukkende positiv opplevelse.

– Vi meldte oss på for å vise hva vi var gode for. Det er gøy å spille sammen, samtidig som man møter andre musikkinteresserte, sier friidrettsess og trommeslager Frank Odin Niyokindi.

Niendeklassingen kunne også avsløre at de vil gjerne holde på så lenge det er gøy, og at det kanskje også blir filminnspilling senere i 2017.

Imponert kulturskolerektor

– For et høyt nivå. Jeg er virkelig imponert over alle deltakerne i årets utgave av UKM. Osterøy viser igjen at det finnes mange gode talenter her på øyen, slår en stolt Frank Windt fast.

Video UKM Osterøy Sandra Sandra Fitje spiller en lokal Vevle-låt på sin staselige torader.

Siden midten av 80-tallet har den innflyttede haldenseren jobbet i Osterøys kunst- og kulturliv. Kulturskolerektoren understreker hvor viktig slike arrangement er for barn og unge til å kunne samles for å vise frem sine kunstneriske evner.

Her er alle kunstformer velkommen til å blomstre.

– Hele ideen bak UKM er at alle mellom 13 og 20 år skal kunne være sammen og vise frem sine evner foran et publikum. Her er alle kunstformer velkommen til å blomstre, avslutter den fornøyde rektoren til Bygdanytt.

Fylkesfinalen arrangeres gjennom en helg i april hvor nye kandidater plukkes ut for å representere Hordaland i landsfinalen i juni.

