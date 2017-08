Se lesernes bilder

Bygdanytt-leserne fortsetter å dele det ene flotte bildet etter det andre. Og det setter vi selvsagt stor pris på.

Nederst i saken kan du se et lite utvalg av alle de flotte bildene som har kommet inn så langt denne sommeren.

Det er fremdeles ikke for sent å sende inn dine bilder! Har du et blinkskudd på lur? Merk dine bilder på Instagram med #bnsommar17, send de på e-post til bn@bygdanytt.no eller på en innboksmelding på vår Facebook-side.

Et utvalg av bildene som kommer inn blir presentert i Bygdanytt sin papiravis og på nett.

Bygdanytt takker for alle bildene som har kommet inn så langt - og vi håper at leserne vil fortsette å sende inn sine bilder.