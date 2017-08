Bortsett fra noen eldre spaserende damer, er det helt tomt gatelangs i sentrum av Ytre Arna.

Rolig stiger en mann ut av en bil og krysser veien. Han smiler og presenterer seg.

Mannen vi møter er gatekunstneren «Teg». Han er gjerne ukjent for mange, men er også anerkjent og mye omtalt blant folk som kan kunst.

Hyller Arna

Bakgrunnen for intervjuet er et portrett i det New York-baserte gatekunstmagasinet Sold Magazine. Der beskriver han hvordan en ungdomsklubb startet karrièren.

Det er ungdomsarbeidet i Ytre Arna han beskriver med poetiske formuleringer.

– Kultursatsingen i Ytre Arna er 100 prosent grunnleggende for min kunstkarrière. Uten satsingen hadde jeg aldri blitt kunstner, sier han til Bygdanytt.

Mads René Trellevik

I gatekunstmiljøet er det artistnavn som gjelder. Internt i miljøet går det på fornavn, men utad - spesielt i media - er det kun artistnavn som brukes.

Fant ferdighetene

«Teg» er fra en annen bydel i Bergen, men hadde en omgangskrets som trakk ham mot Arna. Det er rundt ti år siden han begynte å henge her.

De gjorde ikke noe spesielt. De hang rundt, som ungdommer gjør. Men så snudde det helt.

– Fritidsklubben fanget opp at vi var interessert i tagging og graffiti. De la til rette for at vi kunne utvikle oss.

Det startet med at de fikk tegne skisser. Etter hvert fikk de spraybokser og en plate utenfor ungdomsklubben, som de fikk spraye etter eget ønske.

– Vi var egentlig ungdommer som ikke passet inn noe sted. Man må ha et alternativ til de som ikke vil ha noen aktiviteter, de som ikke vil spille fotball. Fritidsklubben var flink til å kartlegge hva vi likte og tilpasse tilbudet etter det.

Privat

Lever av kunsten

Nå har «Teg» base i en leilighet i Oslo. Tiden i Norge bruker han til å tjene inn penger på betalte jobber, slik at resten av året kan brukes til ubetalte jobber jorden rundt.

Nå lever han utelukkende av kunsten. Han hevder å ha laget gatekunst i en rekke land, deriblant Guatemala, Russland, Cuba og USA.

– Jeg malte ulovlig på et tak i Chinatown, midt på Manhattan, i flere dager. Trikset er å late som at du har 100 prosent lov, beskriver bergenseren.

Rørt klubbleder

I 26 år har Knut Remi Heimvik jobbet med fritidsklubber i Arna.

Han er fortsatt klubbleder ved Ytre Arna fritidsklubb, og husker godt «Teg».

– Hva synes du om skryten han kommer med?

Mads René Trellevik

– Jeg blir veldig rørt når jeg får slike tilbakemeldinger. Det viser hvor viktig åpne møteplasser for ungdommer faktisk er, sier Heimvik.

Han viser Bygdanytt rundt i fritidsklubben. To ganger i uken er det åpent for barn og unge, som får ta del i en rekke ulike aktiviteter som tilbys.

Klubblederen forteller at metoden som Teg skryter av, var en bevisst taktikk som fritidsklubben brukte for å plukke opp ungdommer som tilsynelatende ikke var interessert i en konkret aktivitet.

Viktig arbeid

Heimvik er fra Arna og har fulgt kultur- og ungdomssatsingen i bydelen over lang tid.

Han håper og tror at det er politisk vilje til å fortsette arbeidet med målrettet innsats for å aktivisere barn og unge.

– Jeg har møtt mange ungdommer i løpet av årene mine her. Jeg følger mange av dem på Facebook og synes det er gøy å se hva de får til. For eksempel «Teg», som legger ut bilder av prosjektene sine, forteller klubblederen.