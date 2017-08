2016 endte med rekordomsetning for Kurt Nilsen sitt selskap, Lord Records.

Artisten gjør det med andre ord svært godt økonomisk.

Ifølge Nettavisen fikk han inn 10,1 millioner kroner i løpet av fjoråret. Kurt Nilsen er den eneste aksjonæren i Lord Records.

Tallene Bygdanytt hentet ut i fjor, viser at fjorårets økonomiske opptur er en rekord for gullstrupen.

Omsetning:

2011: 4.019.000

2012: 1.888.000

2013: 5.770.000

2014: 6.605.000

2015: 8.593.000

Og ifølge Nettavisen endte altså 2016-tallene med en omsetning på 10,1 millioner kroner.

Millionlønn

Kurt Nilsen kan nyte godt av rekordomsetningen for Lord Records. Nettavisen skriver at artisten tok ut i underkant av 2,1 millioner kroner i lønn fra selskapet, som satt igjen med et resultat på over 6,2 millioner kroner før skatt.

Samtidig tok Nilsen også et utbytte på rundt 2 millioner kroner fra selskapet. Dermed hadde artisten over 4 millioner kroner å rutte med.

Kurt Nilsen slo gjennom i Idol i 2003. På den tiden bodde han i Brurastien i Ytre Arna, hjemmet som han kjøpte da han var 19 år gammel.

Artisten hadde hjemmet i Ytre Arna frem til 2014, da det ble solgt til 3,2 millioner kroner.