Minnestedet for Dachau priser seg lykkelig over at den stjålne porten fra den tidligere konsentrasjonsleiren nå er endelig funnet igjen, over to år etter tyveriet.

Samtidig mener direktøren for minnestedet at tyveriet er et bevisst og forkastelig forsøk på å benekte og utslette minnet om forbrytelsene som skjedde.

– Angrepet er et forsøk på å ødelegge kjernen i minnesmerket, forteller Gabriele Hammermann, direktør for minnestedet til Dachau konsentrasjonsleir, i en e-post til Bygdanytt.

– Det er ikke en tilfeldighet at dette skjedde på et tidspunkt når de overlevende, som har satt sin lit til Tysklands videreføring av historien, ikke vil være med oss veldig mye lengre, tilføyer han.

Forskrekket

Den tidligere konsentrasjonsleiren Dachau ligger i sørlige Tyskland, cirka tre kilometer fra byen Dachau. Leiren ble åpnet 22. mars 1933 og var nazistenes konsentrasjonsleir som var lengst i drift.

Over 200.000 mennesker fra hele Europa var fanger ved leiren eller i en av de mange uteleirene. Over 41.500 av dem døde eller ble drept, ifølge Store norske leksikon (SNL).

I 1965 ble minnestedet for Dachau opprettet, og Dachau-porten med teksten «Arbeit macht frei» ble stående i den tidligere konsentrasjonsleiren frem til november 2014, da tyveriet skjedde.

Holocaust-overlevende og visepresident for The International Dachau Comittee Dr. Max Mannehimer, som døde i 2016, uttalte i 2014 at han var «forskrekket over at nazistene tilsynelatende skjendet minnesmerket for de som ble myrdet her».

Kynisk oppførsel

Den stjålne porten var inngangen til «Jourhouse», som var hoved-inngang og -utgang til konsentrasjonsleiren, samt hovedkontoret til SS-personellet.

– Den politiske fangen Karl Röder ble kommandert av SS til å lage teksten «Arbeit macht frei», forklarer Claudia Gugenberger og Sandra Zerbin, pressekontakter hos Dachau-minnestedet.

– Hvorfor «Arbeit macht frei»?

– Propaganda-uttrykket «Arbeid setter deg fri» reflekterer nazistenes forsøk på å virke harmløse ved å presentere konsentrasjonsleiren som en jobb- og utdanningsleir. Samtidig er disse ordene en henvisning til den kyniske oppførselen SS hadde mot fangene. Tvunget arbeid var en av hovedmåtene å terrorisere på i leiren.

Medisinske eksperiment

De første fangene ved Dachau-leiren var tyske kommunister, men senere ble også tyske sosialdemokrater, borgelige politikere og monarki-tilhengere sendt til leiren, samt jødiske menn og Jehovas vitner.

Dachau ble den sentrale konsentrasjonsleiren i Sør-Tyskland, og etter krigens utbrudd ble også fanger fra de okkuperte landene sendt dit.

Det var brutale tilstander i leiren – med mangelfull ernæring, elendige medisinske og hygieneske forhold, hardt tvangsarbeid og brutal behandling. Fangene ble ikke bare brukt til tvangsarbeid, men også til medisinske eksperiment, som resulterte i en rekke dødsfall.

Malaria-, trykk- og nedkjølingseksperiment var noen av eksperimentene.

Teksten forsvant

Under frigjøringen av konsentrasjonsleiren 29. april 1945 hang fremdeles inskripsjonen på porten. Ifølge minnestedet forsvant derimot teksten en gang mellom da og mot slutten av 1940-årene.

– Det ble trolig fjernet av amerikanske soldater. Da minnestedet ble etablert i 1965, ble det bestemt at en rekonstruksjon av teksten skulle legges til, opplyser Gugenberger og Zerbin.

Radikalisering

Da Dachau-porten ble stjålet i 2014 var det verken videoovervåkning eller vakter på nattestid. Etter hvert som årene gikk, forsvant håpet om at porten skulle dukke opp igjen.

Så kom den overraskende beskjeden: Bergenspolitiet hadde fått et anonymt tips om at porten lå på Gaupås.

Minnestedet, sammen med de overlevne og deres slektninger, er lykkelige over at porten er funnet og vil bli returnert. Samtidig ønsker de å takke politiet både i Norge og i Tyskland for etterforskningsarbeidet.

Direktør Gabriele Hammermann mener at slike historiske minnested er viktig å opprettholde for fremtidige generasjoner.

– Spesielt med tanke på NSU-mordene (en rekke drap og angrep på primært tyrkere og kurdere, gjort av den tyske nynazist-gruppen National Socialist Underground fra 2000 til 2007, red. anm.) og andre eksempler på radikalisering, forteller han til Bygdanytt.

Tilbake til Tyskland

Gugenberger og Zerbin opplyser at de foreløpig ikke har informasjon om når porten blir sendt tilbake til Dachau.

Så snart porten er på plass igjen og restaureringsarbeidet er ferdig, vil porten og dens historie igjen bli presentert til publikum.

– Enten blir det på sin tidligere plassering, eller som en del av den permanente utstillingen, sier de to Dachau-pressekontaktene.