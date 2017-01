Khachapuri i Kaffekroken?

Navn: Annette Færøy

Alder: - Off, må tenke her. 36 er jeg.

Sivilstatus: Gift med Akaki, 4 barn.

Bosted: Ved sjøkanten i Haus.

Yrke: Daglig leder ved Kaffekroken i Lonevåg.

Utfordret av: Hans Gudmund Milde.

- Lokalet her stod tomt, og jeg følte det burde brukes til noe. Jeg følte også et behov for et samlingssted i Lonevåg hvor folk kan ha seg en kaffe og en matbit. Ikke alltid man må dra til byen for å ha det sosialt. I tillegg har jeg jobbet i over ti år med mat, så da ble det Kaffekroken.

- Selvfølgelig litt nedtur etter min fantastiske sommer hvor jeg solgte hundrevis av brød hver eneste dag. En kan bli vant til høy omsetning. Nei, jeg har mine faste kunder som kjøper brødene sine her. Utvalget mitt av Hjelle-brød er også det beste. Ellers må man finne andre muligheter til å ta igjen tapt omsetning. Absolutt ingen krise her i gården.

- Ehm, jo det kan nok stemme det. Jeg har en mann som snakker for oss alle i familien, hehe. Hvis jeg først skal ut så kan jeg slippe meg skikkelig løs, men er nok mest sindig og avslappet.

- Hehe. Hva skal jeg tørre å si til det? Litt komplisert i begynnelsen vil jeg nok si. Det tok en liten stund før vi fant romantikken, men resultatet har blitt veldig bra. Flotte barn og trives godt i Haus.

- Jeg skulle egentlig til Bergen, men fikk et tilbud om en rimelig leilighet på Osterøy. 13 år har gått, og vi bor fremdeles her. Vil jo tilføye at min mor er fra Osterøy og da, men er oppvokst i Florø.

- Min mann Kaki, som vi kaller han, hadde vært på en god gammeldags slang for å gi meg en gave. Det var nok den første buketten jeg fikk av han. Mangel på penger var nok grunnen for hans del da han nettopp hadde kommet til Norge. Det ligger jo litt mer arbeid bak enn å bare kjøpe en kvast på butikken, selv om kanskje det er litt ulovlig. Fin gest synes jeg da.

- Hehe. Det er vel åpenbart for de fleste norske, men velger å ta det som et komplement. Kulturforskjellen er stor mellom Norge og Georgia. Jeg fikk en Ford i gave med en rød sløyfe på. Det er vel et godt tegn.

- Det er rett og slett et georgisk ostebrød som jeg har lært meg å lage.

- Hehe. Han ble veldig overrasket og glad da han kom hjem og kjente lukten, for jeg hadde aldri laget det før. Så glad ble han at måtte skype til moren, søsknene, og resten av den store georgiske familien.

- Hehe, nei er nok en litt kjedelig person der. Jeg strikker masse da. Har tre prosjekter pågående. Marius-gensere, jakker og bukser. Herlig terapi på kveldstid etter en lang arbeidsdag.

- Åh. Johnny Depp. Min favoritt. De to filmene begynte nok fascinasjonen. Fremdeles en flott kar da.

- Ja, kaffe-Kenneth er en artig kar. Kenneth Mikalsen er herved utfordret.