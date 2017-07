Nyleg kom sommarmagasinet i postkassane til mange i Arna og på Osterøy, og her kan du også lesa det på nett.

I magasinet kan du mellom anna lesa om:

Janne Stamnes og hennar foto-tips

Ti fjelltur-tips i Arna og Osterøy

Korleis finne det du treng til middagen rundt huset ditt

Kart over attraksjonar på Osterøy og i Arna

... og mykje meir.

Me gjer merksame på at nettversjonen er for abonnentar.