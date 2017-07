bnsommar17: Har du sett noko så søtt?

Bygdanytt-lesarane har vore eksepsjonelt flinke til å dele bilete denne sommaren. I midten av juli hadde det kome inn langt over 400 bilete – noko vi set stor pris på!

Bilete av glade barn og vaksne, flotte utsiktsbilete, vakker natur, regnbilete og feriebilete er berre noko av det som har kome inn.

Fleire har også delt bilete av dei firbeinte, tobeinte og dei utan bein i det heile tatt. Vi har derfor samla nokre av dei mange dyrebileta som har kome inn.

På Instagram har vi fått over 500 bilete. Klarer vi å nå 600-talet? Hald gjerne fram med å sende oss dei flotte bilete!

Merk bileta på Instagram med #bnsommar17, send dei på e-post til bn@bygdanytt.no eller på ei innboksmelding på vår Facebook-side.

