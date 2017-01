2017 blir nok et over snittet spennende år

Nytt år, nye muligheter. I skrivende stund er hverdagen godt i gang for mitt vedkommende, etter en fin nyttårshelg. Nå skal vi lage avis, og redaktøren skal tilbake på den smalere stien i kostholdet.

Internasjonalt ligger 2017 an til å bli et av de mest spennende årene på lenge, men her hjemme synes situasjonen å være noe mer oversiktlig. I alle fall politisk.

I Bygdanytt ser vi tilbake på et travelt år med store endringer. Vi har jobbet hardt for å lage gode produkter som er interessante for leserne våre og annonsørene våre. I løpet av året startet vi blant annet opp en podcast, vi lanserte et gratis nyhetsbrev (som kom ut med elleve nummer før året var omme), vi live-overførte for første gang i historien heradsstyremøter (video) fra Osterøy og vi arrangerte nok en gang debattmøte i Arna. Samtidig har vi brukt mer tid på relativt nye kanaler der vi vet mange av leserne våre bruker mye tid, som Facebook, Instagram og Twitter.

Min forventning er at Bygdanytt-året 2017 blir enda travlere og at endringene blir enda større enn i 2016. Mediebransjen går gjennom en revolusjon, og den går så fort at vi nå må redefinere målene våre nesten fra måned til måned. Hovedmålet vårt ligger imidlertid fast: å lage god-lokaljournalistikk med base i en sunn økonomi og en bærekraftig forretningsmodell.

Ikke alle er fornøyde med at Bygdanytt endrer seg. Noen synes ting er best slik de var. Forhåpentligvis er ikke endringene i Bygdanytt større enn at lokalavisen er lett å kjenne igjen. Det lokale er kjernen i alt vi gjør, og det er vi bare blitt mer og mer bevisste på de siste årene.

Heldigvis vet vi at mange liker Bygdanytt slik avisen nå fremstår. For første gang på flere år øker antallet Bygdanytt-abonnenter. Dette er vi svært glade for. Antallet abonnenter har mye å si for økonomien vår, og når antallet abonnenter går opp får vi et mer stabilt fundament å lage god lokal-journalistikk på.

Mange er fortsatt glade i papiravisen vår, og den er en bærebjelke i driften vår. Samtidig ser vi at et økende antall lesere foretrekker digitale plattformer, og er villige til å betale noen kroner for å få lese nyhetene på mobiltelefonen, på nettbrettet eller på pc-en. Over 14 prosent av Bygdanytt sine abonnenter abonnerer nå på de digitale utgavene våre, uten å abonnere på papiravisen.

Jeg er svært glad for disse tallene. Annonsekronene har forsvunnet fra avisbransjen i et tempo ingen kunne forutse. Derfor er den litt gammeldagse modellen der annonsører, lesere og det offentlige sammen betaler for avisen, på full vei tilbake.

I det nye året håper jeg at veksten i Bygdanytt-abonnenter fortsetter. Jeg lover jeg at vi skal levere et vitalt, kritisk og underholdende Bygdanytt, hyppigere oppdatert og mer aktuelt enn noen gang tidligere.

I fjor lanserte vi podcast, nyhetsbrev og live-video. I år kommer vi igjen til å komme med nye tilbud. Den som er abonnent er sikker på å få med seg alt.

Gjør et godt år!

Eirik Langeland Fjeld, redaktør, Bygdanytt