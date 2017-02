Æpp-en min

Ja, du har vel lasta ned Æ, du og? App-en til Rema 1000 har blitt kjempepopulær, særleg fordi du får 10 prosent rabatt på dei ti varene du handlar mest.

Daglegvarekjeda har fått så øyrene flagrar etter at dei kasta ei rekkje varegrupper ut av hyllene sine. Forklaringa er at dei vil gjera plass til varer frå lokale produsentar, og det er jo ein svært god idé.

Kortreiste varer treng vi endå meir av, men ein konsekvens er at Lerum-produkter og Mack-ølet, for å nemna noko, er borte frå Rema-hyllene i nesten heile landet. Vel og merke dersom ikkje nokre oppviglerske butikkeigarar likevel vel å behalda varene.

Eg har fundert litt fram og tilbake om eg skal gå i gang med ein Rema-boikott. Berre av prinsipp fordi Rema ser ut til å nasjonalboikotta ein del produsentar. Og fordi eg kjenner meg litt lurt av det som ser ut til å blitt dei nye prisane, etter at kjeda har tatt omsyn til Æ-rabatten.

Prisen på ein varene eg kjøper ein del av har over natta gått opp med om lag 15 prosent. Dersom daglegvarekjeda spør, skal eg fortelja dei kva vare det er. Også andre varer er gått opp i pris, men ikkje på langt nær like mykje.

5-6 kroner per handletur går i alle høve ikkje eg i taket av

Når eg no er freista til å boikotta Rema 1000 grunna dei siste krumspringa, er det diverre berre eit tomt trugsmål. For eg elskar Æ! Ikkje først og fremst fordi eg får ti prosent rabatt på ei handfull varer, for det utgjer eigentleg svært lite i krone og øre. På lista mi er snittprisen på varene 20-25 kroner, og 5-6 kroner per handletur går i alle høve ikkje eg i taket av.

Men eg får full oversikt kva eg handlar for mykje. Og kor skremmande det enn er å sjå kor mykje pengar vi bruker på mat, er det heilt fantastisk no å ha fått denne oversikta.

Men Rema skal passa seg dersom også Norgesgruppen og Coop kjem med det same.