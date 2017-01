Både Hordaland og Osterøy er truleg historie

- Kor mange nye oppgåver kjem fylkeskommunar som ikkje vil slå seg saman til å få?

[kunstpause]

[kunstpause]

[kunstpause]

- Ingen! Ingen nye oppgåver.

Både spørsmålet og svaret vart levert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) då han onsdag denne veka deltok på fylkesordføraren i Hordaland sin årvisse nyårskonferanse.

I salen på Radisson Blu Royal Hotell på Bryggen i Bergen sat mange politikarar og byråkratar med øyrene på stilkar. Ministeren var invitert for å seie noko om regionreforma, der strukturen med 19 fylke skal verte til eit mindre tal regionar, og om kva for nye oppgåver han ser føre seg at dei nye regionane skal få.

Ein del regionale politikarar vil helst vite kva for nye oppgåver dei kan få, og så slå seg saman etterpå. Ministeren vil det omvendt. Slå dykk saman først, så får vi sjå kva for oppgåver dei nye strukturane kan takle, seier han.

I tala si til nyårskonferansen delte han ikkje ut nye oppgåver til framtidige regionar, slik ein del kanskje hadde håpa på. Til gjengjeld var han føredømeleg klår i bodskapen sin.

Sanner sa at det minst trygge regionane kan gjere, det er å ikkje endre seg. Verda endrar seg raskare enn nokon gong, og då må fylka/regionene òg endre seg. Så sa han at prosessen med samanslåing av kommunar og av fylke ikkje snart er over, men at han akkurat har byrja. Han brukte døme frå kommunereforma der berre sju kommunar hadde fatta vedtak om å slå seg saman for eitt år sidan. No er talet 70.

Slik saka no står her vest er det sannsynleg at Hordaland og Sogn og fjordane slår seg saman til Vestlandsregionen. Rogaland vil ikkje vere med, men vi får sjå om dei på sikt ser seg tent med å stå åleine.

Sanner delte ikkje ut oppgåver, men gav i alle fall tydeleg uttrykk for at samanslåingstoget rullar vidare. Regjeringa er lokomotivet, men hugs at i ryggen har ho stortingsfleirtalet.

Nokre som er skeptiske til både kommunereforma og regionreforma held pusten og håper at stortingsvalet til hausten skal kome og redde dei. Det er sjølvsagt vanskeleg å føresjå den politiske røynda på andre sida av eit parlamentsval, men det er lite som tyder på at det blir store endringar på dei samanslåingsprosessane som er starta i denne perioden.

Hordaland fylke syng ganske sikkert på siste verset. Osterøy valde i fjor å takke nei til å gå inn i Bergen, og Osterøy går no vidare som eigen kommune. Eg trur nei-valet til heradsstyret var klokt. Det var mange argument for at Osterøy – i alle fall inntil vidare – klarer seg best utanfor Bergen. Dessutan gjorde Bergen for lite for å gjere seg lekre for ostringane – det lova ikkje godt.

Når fylket forsvinn og vert erstatta av ein større region, kan det vere eit argument for at Osterøy bør verte ein del av ei større eining. Debatten om Osterøy kommune kjem heilt sikkert til å komme igjen.

Endringane i omgjevnadene kjem til å trekke Osterøy mot ei samanslåing. Det same gjer den politiske tyngdekrafta, der dei sentrale kreftene definerer rammene med tanke på større einingar. Ingen sit i Oslo og tenkjer på korleis småkommunar skal klare seg mellom store kommunar og nye regionar.

Men for all del; motkulturen på Vestlandet har gjeve overraskande sterk motstand mot sentralmakta før. Og Sanner sa ikkje eit pip om kor han står i debatten om målføret i den nye Vestlandsregionen.

Eirik Langeland Fjeld, redaktør, Bygdanytt