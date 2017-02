I 2050 ventar forskarar å finna meir plast enn fisk i havet dersom det ikkje vert gjort store endringar no. I 2050 er eg 57 år gamal, kanskje er eg mamma, kanskje har eg barnebarn, og kanskje vil dei måtte tole mykje sterkare bilete på ein klode i forfall enn opne bukar fylde av plastposar.

Den stranda kvalen har vekka noko i mange, den vart ei brutal påminning på eit problem vi lenge har vore kjend med, men som ein kanskje ikkje klarar å gripe omfanget av før ein kan kjenne det på kroppen, eller sjå det slik så tydeleg rett framfor nasen på ein.

Det vert arrangert ryddeturar og dugnadar langs heile kysten, debatten har teke fyr att, vi vil ha plastposane ut frå butikkane, gjere som Frankrike og Italia og forby plasten. Denne gongen håpar eg at flammen står sterkt lenge.

Vi kan ikkje gløyme posane i magesekken, vi kan ikkje gløyme at vår livsstil gjer så stor skade på naturen at det øydelegg økosystemet. Vi kan ikkje gløyme at det er vi som er her no som står ansvarlege for kva utgangspunkt vore born og barnebarn vil få.

Mange ser ikkje vitsen med kjeldesortering og meiner at det ikkje vil utgjere noko reel forskjell, og ofte vert det grunna med at mange andre klimatiltak vil ha større utsleppsreduksjonar - men avfall handlar faktisk om meir enn CO2 og klima! Det er ei råvare vi har altfor mykje av som kan og bør utnyttast.

Kvifor skal ikkje avfall som kan brukast igjen bli brukt? Kvifor skal vi ikkje utnytte det som ei ressurs når vi kan? Og er det ikkje litt kult at ein som enkeltmenneske faktisk kan vere med på å skape endringane som må til for forandring?

Når ein kjeldesorterer vert ein fort meir bevisst på kor mykje avfall ein faktisk kvittar seg med, noko som igjen fort fører til at ein vert meir ansvarleg rundt kor mykje og kva ein kjøper inn – mindre inn mindre ut – resultatet vert ikkje berre gjenbruk, ein kastar faktisk mindre.

Det stoppar ikkje der heller, den totale miljøbelastinga som blir redusert om vi gjer slike endringar, ligg langt utanfor lommeboka og søppelkassa heime – det påverkar produksjon og transport, og dette har stor betyding for klimaet. Å sette miljøtiltak opp mot kvarandre blir ignorant, jorda går i krinsløp, alt heng saman.

Eg ber ikkje om stort, men eg ber for mine framtidige born sin del, for din del om noko så enkelt som å sei ifrå at det ikkje er greitt når nokon kastar søpla si på bakken eller ut vindauga på bilen, plukk med deg bosset ditt når du har vore ute og grilla på sumaren, ikkje lat halve campen stå att – bry deg om kloden vår i det enkle og det daglegdagse. Det krev så lite.

Engasjementet som har spreidd seg etter at kvalen med posane i magen vart funnen visar at vi har det i oss, at vi ynskjer godt og at vi bryr oss om kloden vår.

Det kostar oss ingen ting å gjere små endringar som å kjeldesortere og byrje å bruke handlenett av tøy, men det kan koste oss mykje å ikkje gjere noko som helst.

Eg trur vi alle er villige til å gjere noko så lite og enkelt for noko så stort, for vi vil ikkje ha eit hav fylt av plast, vi vil ha eit hav med liv – med fisk og maneter og blekksprut og krabbar og kråkebollar og kval.

Gjesteskribent Ida Marie Midttun er student og bloggar. Ho bur i Haus.