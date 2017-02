Eit møte med veggen

I fjor sommar mista eg kontrollen. I alle fall kjendest det sånn ut. Eg sat på golvet heime i leilegheita og grein. Eigentleg utan nokon god grunn utover at eg ikkje heilt skjønte kva som hende og korleis eg kunne endre på det. Det innleia den andre av to periodar som sjukemeldt i fjor, begge med same diagnose. Eg var utbrent etter for mykje arbeid, verv og aktivitetar over for lang tid. Eg sa for ofte ja.

Talet på sjukemeldingar med det som heiter lettare psykiske lidingar har auka jamt og trutt det siste tiåret. I løpet av dei tre første kvartala i fjor forsvann 1.848.165 dagsverk frå arbeidslivet. Eg stod for kring 50 av dei.

Til å byrje med var eg mest redd. Redd for å ende opp som vrakgods som eit par og tredve-åring. Redd fordi kvardagen vart snudd opp ned. Frå å alltid ha kontroll og ha eit rasjonelt og kalkulerande syn på det meste, til å ha problem med å halde tårene att om eg såg noko som anten var rørande eller berre litt søtt. Eg burde definitivt ha halde meg unna youtube-videoar av kvalpar som leika med småborn.

Etterkvart sklei redsla over i ei forbanning over å ikkje ha lytta til signala tidlegare. Eg var forbanna over å vere så dum at eg byrja for tidleg att på jobb første gongen det smalt. Og eg var forbanna over at eg var så svak at eg ikkje klarte å fungere i kvardagen.

Men etterkvart som sommaren gjekk mot haust, sklei forbanninga over til ei erkjenning om at dette var heilt greitt. På same måte som kroppen treng restitusjon, treng hovudet og å kvile. Eg var slett ikkje noko vrakgods av den grunn og trengte berre å ta tida litt til hjelp.

I ettertid har eg grubla på kva eg burde gjort annleis og kva eg må gjere for å unngå at det same skjer på nytt. Eg sit ikkje med nokon fasit, men eg trur lærdomen eg har gjort kan gjelde for andre. For meg var det viktig å finne ut at det ofte held å gjere noko godt nok, og ikkje vere ein perfeksjonist på alle område, heile tida.

Men den viktigaste reiskapen er eit enkelt ord på tre bokstaver – nei. Eg trur dei fleste har eit ibuande ønske om å vere positive og seie ja. Å sei nei er noko ein må øve på. Det gjev kanskje eit ubehag der og da, men heller det enn at oppgåvene tårnar seg opp over tid. Bruk tid og kreftar på det som gjev deg energi og glede og sei nei til resten.

Eg har hatt lyst til å sette ord på dei kjenslene eg hadde lenge, men har ikkje gjort det før no. Kvifor? Eg veit ikkje heilt. Eg plar skrive om alt mogleg, det som gjer meg forbanna eller det som gjer meg glad. Kanskje er det fordi eg redd det vert sett på som sutring? Eg er trass alt velsigna med masse fine folk kring meg og det finst mange med vesentleg meir alvorlege problem. Kanskje er det fordi eg er redd for kva andre skal tenkje om meg, at eg har ei skrue laus?

Men eg trur ein treng å diskutere ope kvifor det er ei auke i talet på dei som vert sjukemeldt med diverse diagnosar knytt til overarbeid og liknande. For meg, som i dag er frisk og har vore fullt tilbake i arbeidslivet sidan august, er det viktig å seie at det er lov å gå på ein smell. Og at det ikkje gjer meg noko mindre verdt korkje som menneske eller arbeidstakar. Berre ein person med litt meir erfaring og vissheit om at det er greitt å sei nei litt oftare.