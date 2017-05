Kårbø fortjener respekt

BT mener i lederartikkel onsdag 26. april at Pål Kårbø (KrF) er på villspor når han vil prioritere samferdselsprosjekt i Hordaland. Fungerende fylkesordfører ønsker å nedprioritere Hordfast. Avisen går så langt at de kaller hans standpunkt «ubegripelig».

BT kan ha rett i at prioriteringen kunne kommet tidligere, men er det mulig å være blind for innholdet i saken slik BT er? Sakens er at en bred allianse i Hordaland lenge har gitt inntrykk av at Hordaland kan få både bybane, jernbane og E16 til Stanghelle, Sotrasamband og tung satsing på Hordfast, Ringveg øst og litt til. Om det har vært usikkert tidligere, er den manglende realismen nå entydig etter at regjeringen ikke har penger til de fleste av disse tiltakene i kommende NTP-periode.

Hordfast-prosjektet har et trafikkgrunnlag som er svakere enn broen i Alversund. Hordfast har vært planlagt helt uten magamål med 110 km/t og fire felt. Prosjektet er ikke bare for dyrt, for stort og teknologisk usikkert. Luftslottet har ødelagt mulighetene for å planlegge trafikksikker bruksvei på E39 langs kysten.

Selvsagt har det betydning for gjennomføringen av de kombinerte jernbane- og E16-planene mot Voss dersom våre folkevalgte vil fortelle velgerne, Stortinget og regjeringen hva som er viktigst. En bedre tittel på BTs leder kunne vært: Prioriteringsklokskap.

Takk til vår fungerende fylkesordfører som skjærer igjennom.

PS: Dette innlegget ble først publisert hos BT, men Bygdanytt har fått tillatelse fra forfatterne til å bruke det.