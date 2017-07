Legevaktordningen i Osterøy, nok en gang

Du skal ikke bli syk en fredag etter kl. 12 på Osterøy. Jeg opplevde å få regelrett refs for ikke å ha oppsøkt lege tidligere i uken av fastlegen min.

Hadde ligget med magesmerter et par dager (springer vel ikke til legen med en gang man får vondt i magen). Følte meg lettere fredag morgen og tenkte at nå er det over, men ca kl. 13 tok smertene til igjen med full styrke.

Ringte legevakten i Lonevåg, men ble «høflig» avvist med at jeg skulle kommet før. De skulle gå kl 15 og sa jeg skulle kommet før. Igjen, skulle oppsøkt lege før.

Jeg takket for hjelpen med beskjeden om å oppsøke Knarvik senere. Slo meg til ro en stund, men så ble allmenntilstanden min dårligere. Ringte Knarvik, samme beskjed, skulle oppsøkt tidligere i uken. Jeg kunne komme, men måtte ordne skyss selv. Ambulansene var opptatt og taxi fikk jeg ikke. Punktum!

Jeg bor alene og alle mine venner var opptatt. I min fortvilelse ringte jeg 113. Det var like før jeg kollapset. Ingen hjelp å få. De måtte ringe Knarvik, og det var samme beskjed, at skyss måtte jeg skaffe selv. Hårreisende!

Jeg klarte så vidt å stå og hadde store smerter, og begynnende pusteproblemer, måtte jeg gå ned til naboen. De fikk nesten sjokk når det stod et «hvitt lik» og skalv utenfor. Mannen i huset var ikke hjemme, men kom hjem på noen minutter når han fikk høre hva som hadde skjedd. Han måtte kjøre meg til Knarvik med min tilstand. Uverdig!

For å konkludere, så var dette en allergi det dreide seg om, som kunne fått alvorlige konsekvenser. Så tenk dere om Osterøy og Knarvik, før dere avviser pasienter.

Vi har lang nok vei til legevakt i Knarvik om vi ikke skal bli nektet skyss også. Historien slutter ikke her. På toppen av det hele ble jeg sendt hjem igjen i taxi, som jeg nesten måtte sloss for å få, like syk. Fikk ikke ligge over i Knarvik, var redd for infeksjonsfare, enda det akkurat hadde blitt påvist ingen infeksjon.

Måtte hjem, ligge alene, så syk, uten å være i stand til å ta vare på meg selv. Jeg begynte å kaste opp om natten, var forferdelig syk.

Men for ordens skyld. Det var empatiske leger og pleier på Knarvik, men det var den ene damen som jobbet på feil arbeidsplass. Kan få store konsekvenser.

Pleier og leger der har prøvd å gjøre opp status med meg i etterkant. Håper de rette instanser leser dette, og at ingen andre må oppleve samme behandlingen som jeg gjorde.

MVH beboer på Osterøy.