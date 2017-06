Bil kjørte gjennom et gjerde og inn i et tre

Klokken 1558 lørdag ettermiddag rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Hardangervegen.

– En personbil kjørte gjennom et gjerde og inn i et tre, sier operasjonsleder Hans- Eirik Thue i Vest politidistrikt.

Uskadet

I bilen var det to personer. De to involverte beskrives som uskadet, men ble tatt med til Bergen legevakt for en sjekk.

– Det er ikke mistanke om ruspåvirket kjøring eller høy fart, opplyser Thue.

Bilen, gjerdet og treet er påført store materielle skader.

Politiet oppretter en undersøkelsessak for å få klarhet i hendelsesforløpet.

– Det er ikke mistanke om noe straffbart, men vi skal avhøre dem og høre hva som skjedde.

Huseier: - Hørte et smell

Huseieren forteller til BA at han og konen satt inne og så på TV da de plutselig hørte et smell.

– Vi skjønte ikke hva som hadde skjedd før vi så masse blålys utenfor, sier han til avisen.

Dette var den andre trafikkulykken i området på kort tid. Noen timer senere rykket nødetatene ut til Haukeland, der en bil krasjet i fjellveggen.