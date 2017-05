Fra fredag klokken 6 vil mellom 200 og 300 bønder blokkere utkjøringen av varer fra de tre største matkjedenes grossistlagre over store deler av landet.

Bondelaget opplyser til Bygdanytt at det skal aksjoneres ved Asko-lageret i Indre Arna. Bønder fra Osterøy og Arna skal etter planen få hjelp av andre bønder fra Hordaland og Sogn og Fjordane.

Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret.

– Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til NTB.

I Bergen skal lagrene hos Asko, Rema 1000 og Coop blokkeres.

Brudd i forhandlingene

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

– Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Bartnes.

200–300 bønder er engasjert i aksjonen, som vil ramme grossistlagrene til de tre store kjedene og føre til at det blir færre varer i mange butikker, opplyser bondelagslederen til NTB.

Asko: – Vi er en uskyldig part

Norgesgruppen sier de er en uskyldig part som rammes av en konflikt mellom bøndene og staten. De har ikke planlagt noen tiltak mot de varslede blokadene.

Norges Bondelag har sagt at de fra klokken 6 fredag vil blokkere utkjøringen av matvarer fra lagrene til Norgesgruppen, Coop og Rema.

Kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen, som eier Asko, opplyser til NTB at de fikk informasjon om den varslede blokaden torsdag kveld.

– Vi informerer lagrene nå i kveld om denne nyheten, men vi vet ikke noe om omfanget eller tidsrammen. Det er en tydelig markering fra Bondelaget mot staten, som vi da er en uskyldig part i. Vi tar ikke noe standpunkt til det saken dreier seg om, sier han.

Foreløpig har ikke Norgesgruppen planlagt å gjøre noe for å få fjernet blokadene. De venter med reaksjoner til de har oversikt over detaljene i aksjonen.

–Vi anmoder alle våre ansatte om å opptre ryddig og fornuftig når det gjelder dette. Vi håper aksjonene er av tidsavgrenset art og at det ikke fører til unødvendig matkasting når logistikken blir stoppet, sier han.