Bøndene har blokkert Asko-lageret i Arna

Fra fredag klokken 6 blokkerte flere hundre bønder utkjøringen av varer fra de tre største matkjedenes grossistlagre over store deler av landet. Tre steder i Bergen.

Ved utkjørselen til Asko-lageret i Arnadalen er det rundt 37 bønder på plass i blokaden. Rundt ti av disse er bønder fra Arna og Osterøy.

Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.

– Vi gjør dette for å statuere et eksempel. For å få frem at det er vi som produserer maten og at vi bør få betalt for det, sier Vidar Helland til Bygdanytt.

Mads René Trellevik

Han driver med produksjon av storfe og sau på gården sin på Blindheim i Ytre Arna.

Opplever forståelse

I løpet av den første timen av blokaden ble to vogntog nødt til å rygge tilbake til Asko-lageret da de forsøkte å komme seg forbi bøndene.

Bondelagets lokale representanter opplyser til Bygdanytt at kommunikasjonen med Asko har vært preget av forståelse, selv om blokaden er ulovlig.

– Hvor lenge blir dere her?

– Vi blir her helt til vi får innfridd kravene våre, sier Turid Njåstad som er bonde på Osterøy.

Metoden er enkel: vogntog blir sluppet inn, men får da beskjed om at de trolig ikke kommer ut igjen med matvarer. Kjøretøy som er uten innhold får passere.

Krever å bli hørt

Bondelaget er skuffet over måten bøndene blir behandlet av regjeringen.

Mads René Trellevik

– Vi er svært misfornøyd med regjeringen sitt tilbud til bøndene, sier nestleder Kjetil Mehl i Hordaland bondelag.

Han mener forslaget fra regjeringen er i strid med landbruksmeldingen som ble vedtatt i Stortinget i desember i fjor. Mehl mener at politikerne legger opp til en politikk som gjør det vanskelig for bønder som driver småskala matproduksjon.