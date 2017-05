Natt til 1. mai våknet to beboere da brannalarmen ulte i huset deres på Valestrand på Osterøy. Brannvesenet ble varslet, men huset endte i ruiner.

To dager etter ble en ung mann pågrepet, siktet for å ha startet brannen.

Han har i over tre uker sittet varetektsfengslet, men ble mandag denne uken løslatt fra varetekt, opplyser politiet til Bygdanytt.

– Det er på grunnlag av at det ikke lenger er bevisforspillelsesfare eller gjentakelsesfare, sier etterforskningsleder Geir Kristiansen ved Bergen nord politistasjon.

Anders Totland

Etterforskningen fortsetter

Politiet holder fortsatt kortene tett til brystet av frykt for å skade etterforskningen.

Kristiansen vil ikke si noe om hva som ligger til grunn for siktelsen, men opplyser at den unge mannen er avhørt og fortsatt siktet for grovt skadeverk.

– Etterforskningen fortsetter. Vi har avhørt veldig mange vitner og jobber fortsatt med tekniske undersøkelser på branntomten, opplyser politiførstebetjenten.

Bygdanytt får opplyst at siktede ikke har noe tilknytning til boligen som brant.

Nekter straffskyld

Mads René Trellevik

Mannens forsvarer, Eirik Nåmdal, opplyser til Bygdanytt at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Etterforskningen beskrives av politiet som krevende, fordi branntomten er så totalskadet at det er vanskelig å finne brannårsaken.

Natten det brant opplyste politiet at brannen hadde startet i garasjen og deretter spredt seg til eneboligen.

Politiets etterforskere har gjort en omfattende kartlegging av bevegelser på Valestrand rundt tidspunktet da brannen brøt ut.