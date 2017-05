Dette påfunnet likte kommunen dårlig

Klokken 0615 mandag morgen var Stein Ove Hansen på plass utenfor Rådhuset i Bergen for å gjøre sin andre bompenge-aksjon.

Like ved inngangen parkerte han en varebil med «Nok er nok» i store røde bokstaver på hver side, og budskapet «Nei til flere bomstasjoner» og «Nei til mer bompenger».

Etter rundt tre timer ringte kommunen.

– De sa bilen sto ulovlig parkert og at jeg måtte fjerne den. Jeg svarte at jeg kunne gjøre det så fort jeg kunne, men det var de ikke fornøyde med, så de tauet bilen, forteller Hansen til Bygdanytt.

Mads René Trellevik

Bilen skulle egentlig bli tauet ut til Ågotnes, men Hansen har kontakter, betalte litt ekstra og fikk den kjørt ut i Arna der han har bedriften sin.

I midten av april gjennomførste Hansen den første aksjonen mot bompenger da han dekket inngangen på Bergen rådhus med klistremerker med samme budskap som mandag sto på varebilen.

Bakgrunnen for engasjementet er at det planlegges tolv nye bomstasjoner i Bergen kommune, deriblant på E16 i Arna og mellom Nesttun og Espeland.

Det vil koste dyrt for bedriften hans som har servicebiler på veiene daglig.

Bortsett fra at han måtte fjerne varebilen, har ikke Hansen fått noen tilbakemeldinger fra kommunen.

Privat

– Men jeg har fått kontakt med en del andre som driver med sine aksjoner parallelt. Nå kan det se ut som at vi kan slå oss sammen og koordinere fremtidige kampanjer, forteller Hansen.

Det har vært en rekke aksjoner knyttet til at det planlegges flere bompengestasjoner rundt Bergen. I tillegg til Hansen, har en rekke yrkessjåfører slått seg sammen og hatt flere kjør sakte-aksjoner.

Også gruppen «Folkeaksjon mot flere bompenger i Bergen» har gjort aksjoner, i tillegg til at det i april plutselig dukket opp skilt med budskapet «Her kommer ny Bomstasjon til finansiering av Bybanen» ved de planlagte nye bomstasjonene.

– Vi skal samles og se hva vi kan gjøre sammen. Vi har et felles mål, men har ikke noen konkrete planer foreløpig, sier Hansen og avslutter:

– Engasjementet vokser og vokser. Vi gir oss aldri.

– Fjerner alle

Bergen kommune bekrefter overfor Bygdanytt at varebilen ble fjernet.

– Fører ble kontaktet, men viste ingen forståelse for at bilen måtte fjernes snarest mulig, sier beredskapssjef Ivar Konrad Lunde ved seksjon for samfunnsikkerhet og beredskap i Bergen kommune.

Han viser til at kommunen i utgangspunktet fjerner alle kjøretøy som parkeres i området mellom Rådhuset og Gulating lagmannsrett. Unntaket er tilfeller der kommunen gir tillatelse for korte perioder, eksempelvis til varelevering.

- Det bes om forståelse for at det ikke kan tillates at større kjøretøy får stå parkert i Rådhusgaten, mellom Rådhuset og Gulating lagmannsrett, uten at verken Bergen kommune eller lagmannsretten har gitt tillatelse til dette, sier Lunde.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti har tidligere kommentert aksjonene. Til Bygdanytt har hun sagt at alternativet til å øke antallet bomstasjoner, er å doble takstene i de eksisterende bompengestasjonene.