Dømt for å ha hjulpet utlending inn i landet

En mann bosatt i Arna er dømt for å ha ledsaget en utenlandsk statsborger ulovlig inn i Norge.

Mannen, som er av utenlandsk opprinnelse, la kortene på bordet i et rettsmøte i Bergen tingrett. Han tilsto hendelsen som skjedde på Flesland høsten 2015.

– Tok ikke betalt

– Det var en tjeneste han utførte uten vederlag. Han innrømmet det og erkjente straffskyld, sier forsvarer Kent Fredriksen til Bygdanytt.

Fredriksen ønsker ikke å utdype detaljer om hva klienten gjorde, men opplyser at det var et familiemedlem som ble ledsaget inn i Norge.

Den unge mannen som ble ledsaget hadde ikke gyldige identifikasjonspapirer, ifølge dommen.

Ubetinget fengsel

Av allmennpreventive grunner ønsket påtalemyndigheten at straffes skulle bli fengselsstraff. Men fordi saken hadde ligget ubehandlet hos politiet lenge, uten at siktede kunne lastes for det, ble mannen dømt til betinget fengsel i 60 dager.

Det betyr at han får en prøvetid på to år og slipper å sone dersom vilkårene i dommen overholdes.

«Saken fremstår som bevismessig ukomplisert og med en tidlig avgitt uforbeholden tilståelse. Det antas derfor at den kunne vært pådømt ved tilståelsesdom for ett til halvannet år siden», står det i dommen.