Tirsdag like etter klokken 11 meldte politiet om en trafikkulykke på E16 ved Bolstadøyri i Voss kommune.

Ifølge politiet var to personbiler involvert.

– To personer var fastklemt etter ulykken, men begge er nå frigjort. En er sendt til Haukeland universitetssykehus i luftambulanse, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Samsonsen opplyser at den andre personen er sendt til sykehus i ambulanse. Den tredje involverte beskriver nakkesmerter, men fremstår ellers som uskadd.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 10.48. Alle nødetatene rykket ut.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

– Vi har konstatert at det har vært en møteulykke. Noe nærmere kan vi ikke gå ut med foreløpig, forteller han til Bygdanytt.

På Twitter skriver Vegtrafikksentralen at E16 Bolstadøyri, strekningen Bergen-Voss, er stengt på grunn av trafikkuhellet. Anbefalt omkjøring er via FV 7 Hardanger.

Siste: Klokken 16.40 melder Vegtrafikksentralen på Twitter at et felt er åpent for trafikk og at politiet dirigerer på stedet.