Hordaland og Rogaland topper dyster statistikk

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at 48 mennesker mistet livet på norske veier fra januar til og med juni.

Det er 14 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Senest i mai var det to dødsulykker på E16. En MC-fører omkom etter en trafikkulykke ved Geitle i slutten av mai. Noen dager tidligere mistet en 78 år gammen mann livet som følge av en trafikkulykke ved Bolstadøyri på E16.

Høyere kvinneandel

Tallene fra Statens vegvesen viser også at antall kvinner som mistet livet på norske veier har økt, sammenlignet med året før.

– 14 kvinner har mistet livet på veien hittil i år, det er fem flere enn på samme tid i fjor. Kvinneandelen er på nesten 30 prosent hittil i år. Det er en del høyere enn det har vært de siste to årene, og mer på linje med tidligere år. Vi har ingen god forklaring på hvorfor vi ser slike svingninger, sier Ranes.

Fakta: Trafikanttype – antall drepte Fotgjenger – 6 Sykkel – 3 Moped – 1 MC – 9 Personbil – 24 Bobil/varebil – 1 Tungbil -1 Annet – 1

Av de 48 som mistet livet, var 34 menn.

Ifølge Statens vegvesen utgjør møteulykker og utforkjøring 71 prosent av dødsulykkene hittil i år.

Vegvesenet opplyser videre at ulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men at det har vært flest ulykker i Hordaland og Rogaland, begge med fem omkomne.

Flest ulykker har skjedd med personbil.