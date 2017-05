Klokka 0627 onsdag morgon rykka naudetatene ut til ei trafikkulukke i Borgatunnelen på Osterøy. To bilar hadde frontkollidert.

Begge sjåførane vart send til Haukeland universitetssjukehus. Ein 53 år gammal mann var kritisk skadd, medan ein mann (24) var lettare skadd.

Fredag morgon opplyser Helse Bergen at tilstanden for 53-åringen er endra til alvorleg skadd, som betyr at han er utanfor livsfare.