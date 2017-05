Kø og saktegående trafikk på E16

Søndag ettermiddag melder Statens vegvesen at det er mye trafikk på E16 i retning Arna.

Det tyknet til i 16.30-tiden.

På kartet øverst i saken kan du følge med på hvordan trafikken utvikler seg. Rød linje betyr kø, mens oransje er saktegående trafikk.

– I begynnelsen var det bare køer opp mot rundkjøringen ved Trengereid. Nå er det igjennom Trengereidstunnelen og det fortsetter helt til Arnanipatunnelen, forteller trafikkoperatør i Statens vegvesen, Stian Rosnes til Bygdanytt.

På Arna-siden løser trafikken seg opp.

– Tradisjonelt er pinsehelgen den største utfartshelgen, men da Kristi Himmelfartsdag kom med en inneklemt fredag, er det sikkert ekstra mange som har tatt langhelg. Det var mye utfart på torsdag.

– Vet dere når det eventuelt vil roe seg?

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke noen gode tips der, avslutter Rosnes.

Like over klokken 1800 melder en Bn-tipser om at det nå også er saktegående trafikk fra Vaksdal.

OPPDATERT: Veitrafikksentralen meldte klokken 1955 at trafikken er avtagende.

Klokken 2030 er det fremdeles mye trafikk på veiene, men ingen kø på strekningen.