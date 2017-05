Meld for å ha truga to born med kniv

Politiet måtte onsdag ettermiddag rundt klokka 16.00 rykka ut til Lone i Arna etter melding om at to born hadde kjend seg truga av ein mann og ei kvinne som bar på ein kniv.

– Mannen og kvinna viste fram ein kniv medan dei kom gåande mot borna, som gjekk langs Unnelandsvegen. Dei to borna sprang heim til foreldra og fortalde kva dei hadde opplevd. Vi rykka ut med ein gong, opplyser politioverbetjent Endre Laukeland ved Bergen nord politistasjon til Bygdanytt.

Videoopptak

Då politiet kom fram var dei to ikkje å sjå, men ved å sjå gjennom videoopptak frå ein av butikkane, vart dei to kjende att.

Politiet oppsøkte dei på bustaden og tok ein alvorsprat med dei.

– Dei vil bli melde for trugsmål med kniv og kan venta seg eit oppgjer med politiet. Dette var ei skremmande oppleving for dei to borna, seier Laukeland.

– Vil du seia at dei er kjenningar av politiet?

– Nei, dei er ikkje så kjende for politiet frå før, stadfester Laukeland.