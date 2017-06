Politiet: Føreren er mistenkt for ruskjøring og for høy hastighet

Det var to biler involvert i ulykken i Arnatveitvegen. Politiet ble varslet klokken 1116.

– Den ene bilen ligger på siden, og stenger veien, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt, Morten Kronen, til Bygdanytt klokken 1130.

Veien er stengt, og det er lange køer på begge sider av ulykkesstedet.

– Vi har fått melding om at en bil har kjørt på en annen bil, og at den ene bilen så har veltet over på siden, opplyser Kronen.

Vitner på stedet sier til Bygdanytt at den ene bilen også skal ha vært i kontakt med fjellveggen.

– Jeg får akkurat inn melding her om at det ikke er noen alvorlig personskade. Alle er ute av bilene, og det er ikke lekkasje eller brann på stedet, sier Kronen.

Det var to personer i den ene bilen.

– Det var altså minst tre personer involvert, konkluderer operasjonslederen.

Morten Kronen i Vest politidistrikt sier at politiet nå vil jobbe videre med saken, og prøve å finne årsaken til sammenstøtet mellom de to bilene.

– Fører av den ene bilen, en mann i 20-årene mistenkes for kjøring i påvirket tilstand, skriver politiet på Twitter.

Mannen ble fraktet til Haukeland universitetssykehus.

- Vi har grunn til å tro at her har det vært høy hastighet i bildet, sier politiets innsatsleder, Ivar Kvant, til Bygdanytt på stedet.

Det er 60-sone på stedet der ulykken skjedde.

Politiet har opprettet sak, og vil etterforske saken videre.