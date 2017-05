Politiet ønsker tips om brannen på Valestrand

Fredag ble en ung mann varetektsfengslet, siktet for å ha forårsaket brannen på Valestrand for en uke siden. Han ble pågrepet to dager etter brannen.

Politiet holder kortene tett til brystet og vil foreløpig si lite om hvilke opplysninger siktelsen baseres på.

– I helgen har vi pratet med personer i området rundt åstedet og personer i siktede sitt nærområde, men vi driver fortsatt å kartlegger bevegelser som skjedde den natten, sier politifullmektig Ingrid Karin Wåge Postvoll.

Mads René Trellevik

Mye jobb gjenstår

Hun sier til at politiet ønsker opplysninger fra publikum.

– Vi ønsker gjerne tips fra personer som har vært i området, og eventuelle observasjoner av personer og kjøretøy, opplyser Postvoll

Den unge mannen er varetektsfengslet i fire uker, foreløpig siktet for grovt skadeverk.

Politiet ønsker ikke å opplyse om siktede har noe tilknytning til huset som brant. Postvoll vil ikke kommentere hvorvidt siktede erkjenner straffskyld.

Kan skje utvikling

– Er det aktuelt å skjerpe siktelsen?

– Det er noe vi selvfølgelig vil vurdere etter hvert, både hvorvidt siktelsen vil bli endret eller skjerpet. Det gjør vi fortløpende etter hvert som vi får nye opplysninger.

Bygdanytt har mandag forsøkt å få en kommentar fra siktedes forsvarer Eirik Nåmdal, uten hell. I forbindelse med fengslingsmøtet før helgen ville han ikke kommentere siktelsen.

Sto i full fyr

Brannen skal ha startet i garasjen og så spredt seg videre til eneboligen. Etter brannen ligger det kun ruiner igjen på tomten.

Nødetatene rykket ut klokken 0445 natt til mandag. Da hadde de to beboerne i huset kommet seg uskadet ut og fått varslet om brannen.

Ifølge politiet våknet beboerne av røykvarsleren.

Det var ikke mulig å redde bygget, og brannvesenet gjorde derfor en kontrollert nedbrenning.

Politiet kan kontaktes på telefon 02800.