Front mot front-ulykke i E16-tunnel

Google Street View

En person er hentet med luftambulanse etter trafikkulykken i Beitlatunnelen på E16 onsdag morgen.

Alle nødetatene rykket ut til trafikkulykken. To biler skal være involvert og totalt fire personer.

– De tre andre blir fraktet til sykehus med ambulanse, opplyser operasjonsleder Eivind Hellesund til Bygdanytt.

– Er det vitner som har sett ulykken?

– Det vil jeg tro. Det er mye trafikk på veiene på denne tiden, sier han.

Smal tunnel

– Det er store materielle skader på bilene, sier Ole Jakob Hartvigsen i 110-sentralen.

Brannvesenet har sendt brannmannskap fra både Dale og Vaksdal. Når det oppstår trafikkulykker i tunneler, sender brannvesenet ofte mannskap fra begge sider av tunnelåpningen.

– Spesielt med tanke på om det skulle oppstå lekkasjer eller brann. Vi ser det an på meldingene vi får, men i dette tilfelle er det viktig at vi kommer fra begge sider, i og med at det ikke er mulig å kjøre forbi, forklarer han.

Beitlatunnelen, som ligger i Vaksdal kommune, er 661 meter lang.

– Dette er en smal tunnel, og sist jeg kjørte i den var den også svært mørk, sier Hartvigsen.

Stengt tunnel

Det var en annen trafikant som kom til ulykkesstedet som varslet nødetatene.

Tunnelen er foreløpig stengt. Ifølge operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt vil det trolig ta en stund før tunnelen blir åpnet igjen.

Omkjøring er via Hardanger på riksvei 7, opplyser politiet.

Bygdanytt følger saken.