Natt til tirsdag stoppet politiet en bilist i Indre Arna.

Mannen, som er i 30-årene, kjørte bil uten å ha gyldig førerkort.

– En patrulje kom over sjåføren i Indre Arna i 04.30-tiden. Han hadde ikke gyldig førerkort og var litt tvilsom, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Avslørt av et par ski

Bilen viste seg å være full av gjenstander. Mannen blir beskrevet som en kjenning av politiet og ble pågrepet på stedet.

Da politiet så nærmere på innholdet i bilen, så de et par ski. På skiene var det skrevet et jentenavn og et telefonnummer.

– Vi ante ingenting før politiet ringte oss og spurte om skiene, sier huseieren til Bygdanytt.

Han anslår at tyven stakk av verdier for mellom 20.000–30.000 kroner. Og det er bare et forsiktig anslag.

– Alt golfutstyret mitt var stjålet, to par ski, longboard, gressklippere, ramser huseieren opp.

Han har ennå ikke fått anledning til å gå gjennom hva som er stjålet fra huset, men mistenker at det kan være mer som har forsvunnet etter det ubudne besøket.

Huseieren forteller at det ikke er første gang han opplever å ha blitt frastjålet gjenstander fra adressen.

– Dette tyveriet, kombinert med tidligere hendelser, gjør det hele ekkelt. Du føler deg ikke helt trygg når du skal legge deg, sier han.

Knyttet til vinningskriminalitet

Det tok altså ikke lang tid fra politiet stoppet den mistenkelige sjåføren til de knyttet ham til et boliginnbrudd.

– Politiet jobber nå med å undersøke godset i bilen. Det var noen gjenstander i bilen, men da han ble stoppet av patruljen visste vi ikke at det hadde vært et innbrudd, forklarer Geitle.

– Er mannen tidligere knyttet til innbrudd?

– Ja, han er knyttet til vinningskriminalitet, svarer Geitle.

Politiet har vært på adressen der innbruddet skjedde. Nå vil Bergen nord politistasjon følge opp saken.

– Hva skjer med mannen politiet stoppet?

– Han har vi kontroll på, svarer Geitle og tilføyer at han ble tatt med inn til arresten.