Oppdatering 0910: Sætretunnelen og Bjørkhaugtunnelen er åpnet.

Sætretunnelen og Bjørkhaugtunnelen på E16 mellom Indre og Ytre Arna ble onsdag morgen stengt. Først en time senere kunne Vegtrafikksentralen åpne tunnelene igjen.

– E16 er veldig belastet. En slik stenging kan skape mye kø, sier trafikkoperatør Ove Amundsen i Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen.

Det var i 8-tiden at Vegtrafikksentralen ble varslet av trafikanter om en lampe som hang lavt i Sætretunnelen.

Vegtrafikksentralen vurderte situasjonen og bestemte å stenge både Sætretunnelen og Bjørkhaugtunnelen på E16.

– Det er to tunneler tett etter hverandre. For å unngå trafikk mellom og i tunnelene, valgte vi å stenge begge to, forklarer trafikkoperatøren.

Tunnelstengingene skapte mye kø på E16 i morgenrushet, også på gamleveien mellom Ytre og Indre Arna.

Først en time etter at tunnelene ble stengt, kunne Vegtrafikksentralen åpne dem igjen.

– Det vil nok gå litt tid før trafikken løser seg opp igjen, forteller trafikkoperatør Albert Sheryngton i Vegtrafikksentralen til Bygdanytt like etter klokken 0900.