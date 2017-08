Sammenligner den nye tunnelen med byggingen av Bergensbanen

Tirsdag like før klokken 1300 kunne en endelig se hele Ulrikke mens hun rev løs de siste bitene av fjellet.

Nå er det endelig gjennomslag i den nye tunnelen, noe samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) beskriver som stort og sammenligner det med byggingen av Bergensbanen.

– En snakker om at en bygget landet da en bygget Bergensbanen for over 100 år siden. La oss se på dette i samme perspektiv, sier han til Bygdanytt.

Vondt i magen

Prislappen for den nye tunnelen ligger på rundt 7 milliarder. Det er tre milliarder mer enn hva det skulle ha kostet.

– Jeg mener det er vel anvendte penger, sier han og tilføyer at en kan få litt vondt i magen av å se hvor mange milliarder det er snakk om.

Mads René Trellevik

– Ja, det er mye penger. Men en må se på det som en generasjonsinvestering. Dette er noe vi kommer til å ha glede av i mange generasjoner, fastslår han.

Utfyller hverandre

Samferdselsministeren måtte også svare på K5-spørsmål, men viste til at den nye tunnelen ikke kommer på bekostning av vei og bane mellom Arna og Voss.

– Nei, det kommer ikke på bekostning av, men utfyller hverandre.

Mads René Trellevik

Jernbanehistorisk dag

Prosjektsjef Hans Egil Larsen i Bane Nor var med god grunn i godt humør tirsdag.

– Dette er en jernbanehistorisk dag, jubler han og tilføyer at de planlegger en feiring sammen med entreprenøren.

– Samarbeidet med Skanska har vært veldig bra. Det har vært prosjektledere på begge sider som har klart å samarbeide, på tross av faglige diskusjoner og uenighet. Vi har kanskje vært enige om noen ting og andre ganger litt uenige, men det er ingen store prosjekt uten diskusjoner, konkluderer han.

Selv om Larsen i dag er strålende fornøyd, medgir han at det til tider har vært et utfordrende prosjekt.

– I dag føler jeg at jeg har kontroll, men det er fortsatt en del uavklarte saker, spesielt mellom Bergen og Fløen. Arna-Fløen er i rute.