Tunnelene var stengt i en time onsdag morgen, fordi en lampe på avveie hang ned fra taket.

– Det var en lastebil som har vært oppi tunneltaket og revet med seg en armatur, forklarer Heidi Hauge Rasmussen, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

Klokken 0712, akkurat én time etter stenging, ble tunnelene meldt åpnet igjen.

Det vil nok ta litt tid før trafikken flyter normalt igjen, ettersom det var kilometerlange køer mellom Arna og Åsane da veien åpnet igjen. På omkjøringsveien i Ytre Arna var det saktegående kø.

Sjekk vårt trafikkart! Rød farge betyr at det er kø i området, mens grønn betyr at trafikken flyter bra.

– Jeg ser det går veldig treigt på E16. Det er mye trafikk mot Åsane nå, men det begynner å bli litt bedre, sier Rasmussen til Bygdanytt klokken 07.45.

Dette er riktig nok ikke første gang en tunnel-lampe har lammet trafikken på E16. For under en måned siden ble de to samme tunnelene stengt en onsdag morgen da en lampe hang lavt i Sætretunnelen. Da hopet trafikken seg opp på gamleveien mellom Ytre Arna og Indre Arna.

– E16 er veldig belastet. En slik stenging kan skape mye kø, sa Vegtrafikksentralen.

Ser du noe på veiene som Bygdanytt bør omtale? Tips oss gjerne på tips@bygdanytt.no.