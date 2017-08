Først ble det meldt om et boliginnbrudd i Seimslia i Indre Arna. Deretter kom melding om boliginnbrudd i Andreas Gjellesviks veg.

Tirsdag ettermiddag ble politiet varslet om ytterligere to boliginnbrudd.

– Ja, vi fikk melding om innbrudd i to boliger i Arna tirsdag kveld, forteller operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Innbruddene skjedde i to boliger i Seimshovden i Indre Arna.

– Det var visst ferierende på begge de to adressene, forteller han.

Vet du noe om saken? tips@bygdanytt.no

Politiet vet ikke nøyaktig når innbruddene i de to husene skal ha skjedd, ei heller om de to innbruddene skjedde på samme tidspunkt.

– Politiet har vært på stedet og gjort våre undersøkelser.

Likhetstrekk

Det er foreløpig usikkert hva som eventuelt er stjålet.

– Vet politiet hvordan den eller de har tatt seg inn i boligen?

– Det er nevnt at et vindu muligens er blitt tatt ut, i alle fall på den ene adressen, sier Geitle.

Det er også felles for boliginnbruddene i Seimslia og Andreas Gjellesviks veg, der uvedkommende skal trolig ha kommet seg inn via et vindu.

– Henger de fire boliginnbruddene sammen?

– Det kan en absolutt ikke utelukkende. Når det er sammenfallende i tid, sted og fremgangsmåte, så styrker det den mistanke, svarer Geitle.

Politiførstebetjent Vidar Almberg ved Bergen nord politistasjon forteller at politiet foreløpig ikke har noe konkret å gå etter.

– Ingen er pågrepet. Derfor er vi interessert i å samle inn mer opplysninger som kan føre til en oppklaring, forteller han.

Politiet er derfor veldig interessert i å høre fra publikum.

– Ja, vi er interessert opplysninger om personer som ikke har passet inn i miljøet i disse områdene, i utgangspunktet fra helgen og til nå, forteller Almberg.

Har du opplysninger som kan hjelpe politiet i saken? Ring dem på telefonnummer 02800.