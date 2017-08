Et vogntog kjørte mandag formiddag av veien på fylkesveien mellom Lonevåg og Myking.

Vogntoget står med tre av hjulene utenfor veien. Nedenfor er det en lang skråning.

Bilberging har startet klokken 1047, melder politiet. Planen er å løfte vogntoget tilbake på veien og forsøke å rygge det vekk.

Kjørte etter GPS

Den utenlandske sjåføren sier til Bygdanytt at uhellet skjedde da han skulle levere en liten pakke i Lonevåg. Det var ikke noe annet i traileren.

Sjåføren kjørte fra Bergen og rett forbi destinasjonen i Lonevåg, før vogntoget ble stående fast i en sving like før Myking. Dårlige råd fra GPS-en får skylden.

Anders Totland

Via tolk forklarer sjåføren at det er hans første kjøretur på Osterøy-veiene.

Innsatsleder Gunnar Holst i politiet opplyser at det ikke er mistanke om promillekjøring. Fylkesveien er ikke beregnet for store kjøretøy, men det er for tidlig å si hvorvidt sjåføren får en reaksjon fra politiet i etterkant.

Veien er stengt

Fylkesvei 368 mellom Fitje og Fotlandsvåg er stengt. Omkjøring er via Fotlandsvåg.

En person som Bygdanytt har snakket med forteller at det i Lonevåg er tydelig skiltet at veien har en lengdebegrensning som ikke egner seg for vogntog.

Politiet varslet om hendelsen klokken 0938.

Bygdanytt oppdaterer saken.

Anders Totland