Det skriver næringsforeningene i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger i en felles uttalelse, titulert «Fire viktige år for Vestlandet».

De ber om at det i løpet av den neste fireårsperioden gjøres forpliktende vedtak om en stor og fremtidsrettet vestlandsregion. Spesielt tenker de på kyststamveien.

Kjemper for Hordfast

Mens Bergen-Os bygges og Rogfast nærmer seg oppstart, ligger det 14 milliarder til Hordfast først i andre del av Nasjonal transportplan (NTP).

Næringsforeningene frykter Hordfast-pengene vil forsvinne før prosjektet blir påbegynt.

– Vi er redd for at milliardene i andre del av NTP går andre plasser, hvis ikke vi får et forpliktende vedtak. Vi ønsker å sikre at Hordfast kommer i gang så fort som mulig, sier næringspolitisk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd til Bygdanytt.

De forventer at Stortinget gjør et forpliktende vedtak om oppstart av Hordfast i løpet av den neste fireårsperioden.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet sier et forpliktende vedtak er planen.

– Det er også det vi tar sikte på i NTP. Det gjelder både E39 og E16/Vossabanen. Begge disse har antydet oppstart første periode med bruk av bompenger, og da må oppstartsvedtak gjøres i kommende stortingsperiode, sier han til Bygdanytt.

Fakta: Fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim Strekningen går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. Vegen går gjennom seks fylker, og den er innom byene Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. Reisetiden er i dag om lag 21 timer, og trafikantene må benytte syv ferjesamband. Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden. Strekningen blir nærmere 50 kilometer kortere. Kutt i reisetid skjer ved at ferjestrekninger blir erstattet med broer og tunneler – i tillegg til at en rekke strekninger på land også skal utbedres. Foreløpige beregninger viser at nødvendige investeringer og utbedringer vil koste om lag 340 milliarder kroner. Kilde: Statens vegvesen

Ikke glemt E16

Mens det står mye om fergefri E39 i uttalelsen, står det ikke noe om ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss.

– Har dere glemt K5?

– Nei, vi har vært med og utarbeidet uttalelsen for Hordaland til NTP, som sier at vi har fire store prosjekter; E39, øst-vest, Sotrasambandet og byvekstavtalen i Bergen. Vi står fortsatt for de fire, men vi skal ikke sette kyststamveien opp mot E16. Det er det som har gjort at vi har fått mindre penger hele tiden, forteller Kvamme.

– Du er ikke redd for at denne uttalelsen fjerner presset for fremskyndet E16?

– Nei, absolutt ikke, fastslår han.

Samlet representerer næringsforeningene 200.000 ansatte i mer enn 3500 bedrifter i aksen mellom Stavanger og Bergen.

Knytt Vestlandet sammen

Bergen næringsråd har i mange år ivret for at det viktigste er å knytte Vestlandet tettere sammen.

– Vestlandet er den store verdiskaperen i Norge. Det er vi som sørger for at oljefondet blir fylt opp og at Norge lykkes. Samtidig har vi tradisjonelt sett vært mer opptatt av å komme oss raskere til Oslo enn å knytte sammen Vestlandet, mener Kvamme.

Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) blir realisert, tross rammen på 1.000 milliarder kroner, ifølge en ny rapport fra Oslo Economics.

Hordfast nevnes i rapporten som ett av 15 konkrete prosjekter som kan ryke.

Nyhetsbyrået NTB skriver at det i rapporten vises til at veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging.