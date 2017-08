Stafettpinnen: Fotballtreneren fra Arnatveit

Martin Dolvik lever og ånder for fotballen. Selv som femåring avslo Arnatveit-gutten odelsretten på gården for å spille med de røde djevlene i Manchester. - Nei, pappa. Jeg kan ikke. Jeg skal spille for Manchester United, sa Martin til faren i 1992.