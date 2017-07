Ordføreren raser mot tunneler med fjøslykter. - Jeg forventet en ulykke.

– Dette er tragisk, sier han om den alvorlige ulykken i Beitlatunnelen på E16, der fire personer ble skadd.

Tre av de involverte er alvorlig skadd, opplyser Helse Bergen. Årsaken til møteulykken er ikke kjent.

Ordføreren i Vaksdal forteller at han bare har ventet på at en ulykke skal skje. Dagens tunnelkrasj kommer ikke som noen overraskelse på Haga.

– Ja, med disse mørke tunnelene og sommertrafikk har jeg ventet på at det skulle skje, sier han.

Etterlyser tiltak

Hver eneste arbeidsdag kjører Haga gjennom Beitlatunnelen, en tunnel han beskriver som trang og mørk.

– Sammen med Langhelletunnelen har de to tunnelene stått i årevis med bare fjøslykter som belysning. Det holder ikke å fjerne ødelagte lysarmaturer, sette ned farten og sette opp fjøslykter. Det går bare ikke, raser han.

Ordføreren mener det burde blitt gjort mer for å bedre sikkerheten i tunnelen.

– De kunne gjerne kalket tunnelene, som de gjorde for noen år siden. Men det har de heller ikke gjort. Så er det kommet ny asfalt i tunnelen. Ny asfalt er jo som oftest gledelig, men i dette tilfelle gjør det en mørk tunnel enda mørkere.

Beitlatunnelen er 661 meter lang, og ligger mellom Camillas kro og Dale sentrum i Vaksdal kommune.

Mørkt i flere år

Han beskriver situasjonen som fortvilende og håper at noe nå blir gjort med de mørklagte tunnelene på E16.

– Dette er jo tunneler vi skal bruke i mange år fremover, også hvis det hadde gått slik at de satte i gang med den nye veien mellom Arna og Stanghelle i 2021. Det er faktisk hovedveien mellom Norges to største byer og så er den i en slik befatning som dette, sukker ordføreren.

– Kommer du til å jobbe for fortgang i tunneloppgraderingen?

– Ja, for det er klart at her må noe gjøres. Det er stummende mørkt i disse tunnelene, svarer Ap-politikeren.

Haga reagerer på at det har gått årevis siden sist det var lys i Langhelletunnelen og Beitlatunnelen.

Han mener situasjonen ville vært helt annerledes om dette var på Østlandet.

– Om noe skjer på Østlandet, så blir det jo reparert. Her bare fortsetter forfallet, sier Vaksdal-ordføreren oppgitt.

Google / Eirik Lanegland Fjeld

Mangler midler

Bygdanytt har forsøkt å komme i kontakt med prosjektleder for tunneloppgraderingene i Statens vegvesen, Rune B. Sandven, uten hell.

Til BT bekrefter Sandven at Beitlatunnelen lenge har vært i dårlig stand. Han sier videre at tunnelen har vært planlagt pusset opp flere ganger, men at de har blitt stoppet på grunn av manglende midler.

– Det er vel strengt tatt ingen belysning der, bare noen enkle lykter langs tunnelveggen, sier han til avisen.