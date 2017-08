Midt i valkampen skal samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avleggja Dale eit besøk, opplyser den politiske rådgivaren hans til Bygdanytt.

Møtet finn stad på Dalegarden. Ifølge Vaksdalsposten blir K5 det viktigaste temaet, der imøtegåelse av vallovnader frå andre parti er sentralt.

– Me registrerer at andre parti er flinke å lova oppstart av K5 i 2021 nærast uansett. Me er glade for at Solvik-Olsen og me i Framstegspartiet får høve til å komma med våre synspunkt i den debatten, direkte til folka som dette rører mest, nemleg de her i Vaksdal, seier stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (Frp) til avisen.

Frp-politikarane skal også prate om vedlikehaldsbehovet på dagens E16.

Ny E16 og ny togbane til Stanghelle ligg framleis i siste halvdel av planperioden til NTP, som er frå 2024 og utover. Planen skal rullerast på nytt i 2021, og det er først då prosjekta skal bli fullfinansiert.