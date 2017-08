Ifølge NRK har Statens vegvesen kommet frem til at det er mulig å legge ny E16 utenfor Vaksdal sentrum, men at pengene setter en stopper for det.

Det vil nemlig koste mellom 200 og 250 millioner kroner mer å skulle legge veien utenfor Vaksdal.

– 250 millioner kroner blir en liten prosent i et prosjekt til 35 milliarder kroner sier Vaksdal-ordfører Eirik Haga til NRK og viser til totalprisen for hele strekningen til Voss.

Han har tidligere vært svært tydelig på at han ikke ønsker at ny E16 skal dele Vaksdal sentrum i to.

– Det er vanskelig for oss å anbefale en løsning som blir så mye dyrere, svarer Gunnar Søderholm, prosjektleder for E16 og Vossabane mellom Arna og Stanghelle.

