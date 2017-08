Ketil Solvik-Olsen på Dale: - Jeg skal jobbe for byggestart i 2021

Foran et engasjert og lyttende publikum på Dalegarden Outlet og Cafe på Dale holdt Ketil Solvik-Olsen (FrP) en tale om FrPs tanker rundt ny E16 mellom Arna og Voss søndag ettermiddag.

Man merker at valgsirkuset er i gang, og kampen om vestlandsvelgerne blir viktig før 11. september.

– Hvor i løypen er K5? I 2021, eller 2022?

– Jeg lover at ny E16 skal begynnes på i 2022, men vi jobber for 2021, opplyser Solvik-Olsen til Bygdanytt.

Angrep Sp

En tydelig opplagt Solvik-Olsen rettet kritikk mot Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg tviler ikke at Vedum ønsker å bygge strekningen, men han har sittet åtte år i regjering uten at det ble bevilget én eneste krone. De besparelsene han påstod var mulige, ligger allerede inne i planene i veiprosjektet. De omprioriteringene, som han sa skulle fremskynde prosjektet, er ikke mulig å få til. For han tar penger som ligger langt frem i tid og later som han kan bruke dem i dag. Det er bare juks, hevder Solvik-Olsen.

Helge Andre Njåstad, førstekandidat på FrPs liste i Hordaland, er enig i partikollegaens utsagn om Vedum.

– Ja, vi er direkte skuffet over opposisjonens vilje til å gjøre noe med E16. Hvis det er noen som kan veistrekningen mellom Arna og Voss, så er det Ketil, forteller Njåstad til Bygdanytt.

– Viktig for hele Vestlandet

Solvik-Olsen gjestet Vaksdal fordi han selv mener det er viktig å møte velgerne sine direkte.

Med en knapp måned til valget, legger ikke 45-åringen skjul på at samferdselsprosjektene i Hordaland spiller en hovedrolle i innspurten før folket går til urnene.

– Ja, jeg dette er viktig for hele Vestlandet som region. Både Hordfast og ny E16 kommer. Kostnadene har gått noe opp, men det er samme prinsipp når du skal lage et nytt kjøkken. Det koster ikke 200.000 kroner lenger, men gjerne 350.000. For Vaksdals og Vestlandets del, så ønsker vi å bygge en trygg og god vei for fremtiden. Det skal vi klare.

– Og helst i første del av NTP?

– Mhm, ja. Det er det vi jobber for. 2022 kan jeg love, understreker statsråden.

– Det er også viktig å presisere at vi må vedlikeholde veien som allerede er her, for ny E16 kommer ikke før om mange år. Statens vegvesen skal komme med mer informasjon om nye rassikringsprosjekter allerede nå i høst, legger Solvik-Olsen til.

– Hvilken veistrekning, mener du, haster det å få gjort noe med?

– Både Hordfast og ny E16 er våre kjernesaker. Jeg vil si begge prosjektene er viktige for Vestlandet og hele landet generelt. Rasproblematikken langs E16 er velkjent for de fleste. Her skal vi fortsette sikringsarbeidet til ny vei står klar, sier Solvik-Olsen.

– Fjøslyktene må vekk

I den romslige kaféen står daglig leder i Dalegarden Outlet og Café, Kjell Ove Dalseid, og speider utover det nye spisestedet.

Han synes det er positivt at samferdselsministeren kommer til hjemplassen for å snakke om strekningen.

– Det er viktig, ja. Jeg har satset mye penger i bedriften, og bruker E16 hver dag. Selvfølgelig tenker jeg på min egen fremtid, sier vaksdølingen.

– Hva er dine tanker rundt veien som ligger vegg i vegg med kaféen din? Får det en betydning for denne nystartede bedriften?

– Det er jo så langt frem i tid. Først skal de jo bygge til Stanghelle. Ingen planer eller tegninger har vel kommet for oss på Dale ennå, men det er viktig å se hvordan veien blir i fremtiden. Nå kan jo Statens vegvesen konsentrere seg om lysene i tunnelene i første omgang. De fjøslyktene som henger der nå, er jo direkte livsfarlige. Hvorfor kan de ikke bare male tunnelene hvite? Koster vel ikke all verden?, sier den engasjerte lederen.

– I pose og sekk

Valgstuntet til Solvik-Olsen ble arrangert av Vaksdal FrP med gruppeleder i Vaksdal kommune, Boris Groth i spissen.

Stedet for å holde valgmøtet til Solvik-Olsen var ikke tilfeldig valgt.

– Nei, det er lov å vise frem det blomstrende næringslivet i kommunen. Det er mye positivt som skjer, og derfor er det kjekt å kunne vise Solvik-Olsen denne plasseringen, forteller lokalpatrioten Groth.

– Hvorfor invitere Solvik-Olsen nå rett før valget?

– Det er viktig å høre hva han har å si direkte til velgerne. E16 er en kjernesak som betyr mye for mange her på Vestlandet. Med FrP i regjering får man både ny vei og bane. I pose og sekk, beretter han muntert mens han flytter FrP-teltet innendørs.

– Vil ikke la ministeren stå i den sure vinden, så vi flytter arrangementet innendørs.

Bred enighet på borgerlig side i NTP

Appellen går mot slutten. Sjokoladedrikken er fortært, og vaffelen er slukt opp. Neste oppdrag venter for den travle familiefaren fra Time.

– Du mener jo selvsagt at Frp har den beste samferdselspolitikken. Neste på listen er Høyre. Hvem kommer på bronseplass på listen din?

– Hehe. Jeg mener at vi skal ha en borgerlig regjering med fire partier. Hvis alle ønsker å sitte i den, selvsagt. Jeg sitter gjerne med Høyre, KrF og Venstre hvis de selv ønsker det. Ingen skal ekskluderes i den viktige samferdselspolitikken her til lands, hevder Solvik-Olsen.

– Hvordan er forholdet til KrF nå om dagen?

– Jeg har sett at Knut Arild (Hareide) og Sylvi (Listhaug)har kranglet litt. Det er jo til stor glede for de riksdekkende mediene. I NTP er det bred enighet om hva vi ønsker å gjennomføre. Nettopp å få ny E16 inn i første del av NTP med oppstart i 2021, avslutter Solvik-Olsen før han haster inn i bilen og videre til neste gjøremål.

– Kom ikke med noe nytt

Blant journalister, politikere og «vanlige» borgere sitter Stig Tore Antun fra aksjonsgruppen «Ny E16 mellom Bergen-Voss NÅ» og hører på.

Han har hørt talen fra statsråden før.

– Ja, det kom ikke noen nye opplysninger, men han skal ha kreditt for å stå for de lovnadene han allerede har kommet med tidligere. Han virker troverdig, noe som er viktig for velgerne, sier Antun i sin analyse av valgstuntet til Solvik-Olsen.

– Vi mener jo at 2022 ikke er godt nok. Både Bane Nor og Statens vegvesen ønsker å følge oppsatt skjema for oppstart i 2021, så vi i gruppen er spente på hva som kommer. Det er viktig for oss å få ny E16 i første del av Nasjonal transportplan, for ingen vet hva som skjer i andre del. Hvilken regjering vi har. Hvilke prioriteringer politikere har og så videre. Men vi fortsetter å kjempe til pengene er bevilget, og vi ser maskinene begynner å jobbe langs veien, avslutter Antun til Bygdanytt.