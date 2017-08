Aldri før har UP på Vestlandet tatt så mange i trafikken på én sommer

UP Vest har økt bemanningen i sommer. En statistikk de har ført for juni og juli viser at 2.952 råkjørere ble tatt, hvorav 172 mistet førerkortet, ifølge Bergens Tidende.

Samtidig har 81 bilister blitt tatt for ruskjøring.

Over 600 har fått reaksjon for annen ulovlig atferd bak rattet, mest for bruk av mobil.

De høye tallene er blant annet et resultat av økt mannskap ute på veiene.

– Relativt sett er det en nedgang i tallene, mener Terje Oksnes, som er distriktsleder for UP på Vestlandet.

– Ingen tanke for andre trafikanter

En mannlig sjåfør i slutten av 30-årene var blant de som mistet lappen i sommer.

I slutten av juni ble han stoppet ved Festtangen på E16 etter å ha blitt målt til 140 km/t i 70-sonen, ifølge politiet.

UP-kontrollen resulterte i to førerkortbeslag. Den andre sjåføren, en mann i slutten av 20-årene, ble målt til 110 km/t.

UP-sjef på Vestlandet, Terje Oksnes, har tidligere uttalt til Bygdanytt at fartssyndernes oppførsel er helt meningsløs.

– De har ingen tanke for andre trafikanter. De har bare tanke for egen kjøring og å tilfredsstille et eller annet behov de har. Det er fullstendig meningsløst å gjøre slike ting. Og det er selvsagt forbundet med stor fare, har UP-sjefen tidligere uttalt til Bygdanytt.